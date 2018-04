In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, continua il gioco di posizionamento. Fari puntati, in primis, su Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader del M5s e della Lega, i due partiti più accreditati per un possibile accordo di governo. Un'intesa che però, ogni giorno, pare essere sul punto di frantumarsi, salvo poi trovare nuova linfa. E in questo contesto, zeppo di dubbi e sospetti, La Stampa dà conto di una frase del grillino, che se confermata sarebbe emblematica. Poco dopo la minaccia piovuta lunedì da Salvini di tornare subito al voto, Di Maio, confidandosi con i suoi più stretti collaboratori, avrebbe detto: "Dobbiamo prendere tempo". E ancora: "Vinceremo le elezioni in Friuli, i consensi di Forza Italia crolleranno e allora potrà chiede a Silvio Berlusconi di farsi da parte", e il soggetto ovviamente sarebbe Salvini. O quantomento chiederà di "consentire di far partire un governo con noi". Insomma, stando al titolo de La Stampa, Di Maio sarebbe andato dritto al punto: "Diamo a Salvini il tempo che gli serve per compiere il parricidio". Frasi che, se confermate, acuirebbero il sospetto: l'intesa tra Lega e M5s, in una qualche misura, già ci sarebbe. Frasi che non fanno altro che alimentare i timori di un Berlusconi che, sempre più, teme di restare fuori dai giochi.