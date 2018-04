Retroscena: così Salvini si fa "eliminare" da Putin. Governo, la clamorosa strategia del leader leghista

Le posizioni filo-Putin di Matteo Salvini spaventa molto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Perché la sua politica estera potrebbe infatti non piacere alle cancellerie occidentali. Insomma, rivela il Giorno in un retroscena, il tema Siria potrebbe portare all'autoesclusione del leader della Lega.

Non ha le stesse controindicazioni la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Tant'è, non è lei, berlusconiana di ferro, la figura più adatta a tenere buoni i grillini. Per Salvini resta comunque cruciale il risultato delle regionali in Molise e in Friuli Venezia Giulia anche se questa sua strategia non convince né il premier Paolo Gentiloni - "imbarazzante legare le regionali al governo" - né Luigi Di Maio che ha lanciato l'ultimatum al leader della Lega.

Restano poi le carte Roberto Fico e Di Maio che però Mattarella preferirebbe tenere ancora coperte nella speranza di poter avere un governo M5S-Lega guidato dai grillini o un governo del presidente (come vorrebbe anche il Pd).