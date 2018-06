La piddina Francesca Fontana è finita al centro di una bufera di polemiche dopo uno sfogo surreale pubblicato su Facebook a pochi giorni dal voto per il ballottaggio. Candidata a sostegno dell'aspirante sindaco dem Alessio Cavarra a Sarzana, in Liguria, la Fontana ha scritto: "I sarzanesi dovrebbero ricordarsi in certa circostanza quello che il partito ha fatto per loro - ha riportato La Gazzetta della Spezia - perché dopo la sistemazione di un parente al lavoro, dopo l'assegnazione di un alloggio, dopo lo sgravio di utenze domestiche... non bisognerebbe sputare nel piatto dove si ha mangiato fino a ieri oppure dove si continua a mangiare".

Insomma secondo la pasionaria democrat gli elettori dovrebbero votare per il Pd almeno per la riconoscenza di aver ricevuto un favore, una robina che ha tutta la puzza di "voto di scambio" come da più parti è stato sollevato. A bacchettare la piddina ci ha pensato anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone: "Se il partito ti dà da mangiare, il partito devi votare. Questa è la 'democrazia' che vige a Sarzana! Restiamo così o #cambiamoinsieme?". Un bel autogol a pochissimi giorni dalle elezioni.