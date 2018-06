Silvio Berlusconi ha deciso: si candiderà alle prossime elezioni Europee in programma a maggio dell'anno prossimo. E lo farà per diverse ragioni. Da un lato infatti il presidente di Forza Italia vuole prendersi la sua personale rivincita e tornare in Parlamento a pieno titolo dopo la sua riabilitazione. Ma poi c'è anche una ragione politica.

E cioè che una sua candidatura avrebbe un effetto traino su Forza Italia, rivela il Giornale in un retroscena. L'obiettivo del Cavaliere sarebbe infatti quello di arginare la Lega che sta letteralmente fagocitando il centrodestra, come confermano anche gli ultimi risultati delle amministrative che si sono chiuse con i ballottaggi di domenica 24 giugno.

Insomma Berlusconi medita un ritorno in grande per le Europee dove i voti si conteranno con il proporzionale ridefinendo così i rapporti di forza all'interno del centrodestra. Peraltro, nel Partito popolare europeo una discesa in campo del Cav è vista favorevolmente perché più voti prenderà Forza Italia più il Ppe avrà buon gioco ad avere la presidenza della Commissione europea.