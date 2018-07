I nuovi incarichi ai vertici di Takeda Italia farmaceutici

Claudia Russo Caia, laureata in chimica, ha una consolidata esperienza nel settore farmaceutico maturata in diversi ruoli. Nel corso della sua lunga esperienza in Pfizer Italia, prima come pricing & reimbursement manager, poi come pricing & reimbursement strategy lead ha sviluppato e coordinato la strategia di negoziazione di diversi prodotti in molte aree terapeutiche. Ha inoltre contribuito a costruire una solida value proposition per il portafoglio prodotti, grazie all’esperienza maturata nell’area dei value based agreements e della farmacoeconomia, valorizzando le opzioni terapeutiche a beneficio dei pazienti e della classe medica. Il suo impegno nell’area public affairs & policy e la profonda conoscenza del contesto farmaceutico, unite all’analisi dello scenario politico-istituzionale, le hanno permesso di rappresentare la visione aziendale ai tavoli associativi di settore. In Takeda, l’esperienza di Claudia Russo Caia sarà messa a frutto per garantire accesso e nuove possibilità di cura ai pazienti, collaborando al successo dei prodotti in arrivo e al consolidamento di quelli già disponibili.

In Takeda dal 2013, Annarita Egidi, laureata in chimica e tecnologia farmaceutica e con un master in economia, ha ricoperto in questi anni il ruolo di market access director, costruendo in Takeda Italia un solido team di accesso e contribuendo a rendere disponibili farmaci innovativi per il trattamento delle Malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) e nelle aree della onco-ematologia e del diabete. Grazie al lavoro del team da lei guidato, sono stati ideati progetti innovativi come la disseminazione della metodologia del lean management in sanità, programma dedicato all’ottimizzazione dei processi e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti, realizzato in partnership con istituzioni locali e regionali. Questa, ed altre iniziative, nate nel nome della partecipazione e della collaborazione, hanno contribuito a rendere oggi Takeda un interlocutore attivo nei tavoli cross funzionali di policy, innovazione e governance della spesa farmaceutica sia a livello locale che nazionale. Nella sua nuova carica, come oncology business unit director, Annarita Egidi contribuirà a consolidare il ruolo di Takeda come player di riferimento in oncologia, area terapeutica di sempre maggiore impegno per l’azienda per offrire nuove opzioni terapeutiche che facciano la differenza nella vita dei pazienti. (ANDREA COEN TIRELLI)