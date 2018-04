Grande Fratello tarocco come l'Isola dei famosi: "Dopo te lo faccio vedere...". Frase rubata, tutti sputtanati

Il Grande Fratello come l'Isola dei famosi: tutto tarocco? Il dubbio è lecito, almeno dopo aver captato un dialogo tra Veronica Satti e il Ken di Civitavecchia, che avrebbe risposto alla coinquilina "Dopo te lo faccio vedere al telefono". Parole inequivocabili che sembrano smentire una delle regole ferree del reality di Canale 5: i "reclusi" non possono avere alcun contatto con il mondo esterno. In attesa delle bordate di Striscia la notizia, le prime nubi sulla testa della padrona di casa, Barbara D'Urso.