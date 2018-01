Volano le mani durante l'Assemblea della Lega calcio, già arroventata dalla discussione per l'assegnazione dei diritti tv e la governance tutta da decidere per l'organo dei club di serie A. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, sono arrivati allo scontro fisico, dopo che tra i due sono volate parole grosse. Come riporta Repubblica, Lotito ha sbottato esclamando: "Qua so' tutti impiegati", Marotta ha quindi perso la pazienza e ha tentato di aggredirlo. La zuffa è andata avanti qualche minuto, mentre i presenti a fatica tentavano di separarli.