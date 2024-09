Dall'Africa alle Hawaii, Miss Bikini svela la sua collezione dall'anima bohemién

Fashion week

Assume un'anima bohemién sofisticata la collezione SS25 di Miss Bikini Luxe che, con piglio easy chic, si muove in un viaggio multiculturale intorno al mondo. Che parte dalla Milano Fashion Week, a Palazzo Isimbardi, pronto ad accogliere nella stessa sfilata la collezione principale accanto alla Cruise India. Un percorso acceso da vibrazioni etniche e accenti orientali, che traduce l’artigianalità tipica delle tradizioni lontane e delle culture agli antipodi in pezzi unici, lavorazioni d’autore dai colori vivaci e dettagli preziosi a disegnare una femminilità contemporanea in costante movimento. Un gran bel lavoro realizzato dalle menti creative di Alessandra e di Francesca Piacentini, stiliste del brand. Una collezione perfetta sia in città sia in riva al mare: lo dimostra la beach couture, che esplora un guardaroba fatto di top e gonne che diventano abiti, di pantaloni, di sinuose vestaglie tra viscose creponate e mussole impalpabili. Anche il beachwear valorizza ogni femminilità grazie alla varietà dei suoi modelli che, tra tagli, tessuti innovativi, precise silhouette e soprattutto, stampe e decori caratterizzano le linee di Miss Bikini Luxe.

Non manca un giro del mondo selvaggio che dall’Africa arriva alle Hawaii, tra bikini sensuali e fuoriacqua dalle sfumature cangianti. Spazio anche a segmento Colors delle tinte unite con le tonalità speziate sapientemente scelte per entrare in armonia con le stampe.

Il viaggio di Miss Bikini Luxe arriva in Oriente con la Cruise India 2025 che oltre a profumare di spezie guarda alle maestose architetture dei templi indiani, disegnando un racconto di evasione sensoriale e di omaggio alla natura. Con la complicità di stampe fortemente evocative, tra cui gli opulenti motivi paisley e i disegni cachemire, la poetica del brand evoca l’incanto del paesaggio indiano e la forza delle sue tradizioni.

Così i bikini raccontano storie antiche attraverso le lavorazioni distinte e la maestria artigianale: inserti di borchie ispirati ai tatuaggi; intrecci handmade con anelli martellati che guardano agli orafi indiani; tessuti in lurex effetto bagnato dal gusto contemporaneo. In passerella anche gli accessori firmati Elena Estaun, un concentrato di spirito trasgressivo in chiave ibizenca aperto all’esplorazione etnica e, contemporaneamente, alla contaminazione urbana che si traduce in gioielli ispirati agli animali, dal design interessante. Una collezione in cui si riflette la donna Miss Bikini Luxe dall’anima bohemién, una luxury globetrotter con il passaporto sempre in mano.