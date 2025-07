Cattelan, "dovevo fare l'Isola dei famosi ma...": il retroscena

“Facevo parte del cast di Quelli Che Il Calcio con Simona Ventura e finita quell’edizione avrei dovuto pure fare l’inviato per L’Isola dei Famosi… Avevo accettato…”: Alessandro Cattelan si è lasciato sfuggire questo retroscena nel suo programma web SuperNova.

Alla fine però la trattativa sarebbe saltata, anche se non è chiaro il motivo: “Poi per alcune situazioni, così all’ultimo, questa cosa è saltata”, ha spiegato il conduttore. Poco dopo è stato chiamato da X Factor, e ovviamente il resto è storia: “Un paio di settimane dopo però mi chiamano per fare X Factor…”. Il presentatore si è detto certo che se avesse fatto L’Isola non avrebbe presentato X Factor. "E di una cosa sono sicuro: che se avessi fatto l’inviato a L’Isola dei Famosi non mi avrebbero mai preso per fare la conduzione di X Factor su Sky", ha detto.

Secondo lui, infatti, sulla Pay Tv satellitare stavano cercando un profilo diverso e la sua eventuale esperienza all’Isola gli avrebbe precluso questa opportunità: “Era un altro tipo di profilo quello che cercavano…Quindi quella sfortuna è stata poi la mia più grande fortuna della carriera".