Reazione a Catena, "la migliore": Uscio e Bottega via, l'ultima beffa

Le Uscio e Bottega sono state sconfitte a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 14 luglio. Le nuove campionesse sono le Pane al Pane, team composto da Giulia S, Giulia e Olga. "Veniamo dalla provincia di Firenze - hanno spiegato -. Siamo da amiche da sempre".

Le campionesse, che hanno avuto la meglio all'Intesa vincente, sono giunte all'Ultima parola con 10.875 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Saldo, il secondo iniziava per Co e terminava con E, ignoto il terzo che le concorrenti hanno deciso di comprare. Si trattava non di una parola, ma di una formula matematica "3x2". Loro hanno tentato il tutto per tutto con la parola Collezione. La risposta corretta, però, era Conveniente.