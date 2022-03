"Trappola in alto mare", il miglior film girato da Steven Seagal

Giorgio Carbone Nato a Tortona (Al) il 19 dicembre 1941. Laureato in giurisprudenza a Pavia. Giornalista dal 1971. Per 45 anni coniugato all'attrice Ida Meda. Due figli. Critico cinematografico (titolare) per "La Notte" dal 1971 al 1995. Per "Libero" dal 2000 a oggi. Autore di tre dizionari: Dizionario dei film (dal 1978 al 1990); Tutti i film (dal 1991 al 1999); Dizionario della tv (1993). Vai al blog

19 marzo 2022 a

a

a

TRAPPOLA IN ALTO MARE

Rai4, ore 21.20. Con Steven Seagal, Tommy Lee Jones e Patrick O' Neal. Regia di Andrew Davis. Produzione USA1992. durata: 1 ora e 43 minuti

LA TRAMA

Una banda di terroristi s'impadronisce della corazzata Missouri, uccide il comandante e pianta un ricatto al Presidente degli Stati Uniti. La nave è infatti provvista di un poderoso armamento nucleare e la banda si dice dispostissima a usarlo. Ma la pace del mondo non è in vero pericolo. Perchè a bordo c'è un forzuto cuoco che prima di mettersi a spadellare è stato un invincibile 007. A suon di sganassoni porterà il numero dei terroristi a quota zero.

PERCHÈ VEDERLO

Perché è senz'altro il miglior film girato da Steven Seagal. Che nel nuovo secolo è diventato un orrido spauracchio in inguardabili filmetti girati nei paesi dell'Est. Ma 30 anni fa era in gran voga. Tant'è vero che lo affidavano a un regista come Andrew Davis (gran specialista d'azione, rivedere per credere "Il fuggitivo"). E gli affiancavano cast di tutto rispetto (uno sconcio Tommy Lee Jones fa il capo dei terroristi).