Autunno in Trentino per rigenerarsi grazie alle terme e al forest bathing

Immagina il piacere di vivere la natura a ritmo lento e di dare nuovo valore ad esso tra boschi, vallate, fiumi e laghetti alpini. E se poi fosse possibile ritrovare benessere ed equilibrio, tra una passeggiata in montagna, momenti di relax sulla neve o seduto a tavola, di fronte ad un bicchiere di ottimo vino, sarebbe un sogno. Tutto ciò è assolutamente possibile e reale in Trentino: un mix di natura, cultura e tradizioni, nel cuore delle Alpi italiane, tra l’azzurro del cielo e l’imponenza delle Dolomiti, patrimonio UNESCO.

Giallo, arancione, rosso e oro, in autunno la natura si trasforma, passando dalle tonalità del verde vivido ed intenso alle sfumature più calde e infuocate, come quelle dei larici, dei faggi e delle betulle. Questo fenomeno si chiama foliage e in Trentino si può ammirare in tutte le sue sfumature in quanto è il silenzioso regalo dell’autunno. Potrete godere di tutto questo, per esempio, con una passeggiata consigliata e alla portata di tutti, che dura poco più di mezz’ora, con partenza da Santa Caterina. Ci si incammina lungo la strada che regala una vista panoramica sulla Vallagarina, e poi prosegui immergendoti tra i campi coltivati e i castagneti secolari di Castione, borgo medievale frazione di Brentonico. Impossibile non citare le Terme di Comano, assoluto punto di riferimento per la dermatologia italiana. La novità è la nuova Acqua Termale Spray, 100% acqua termale pura, confezionata direttamente alla fonte. Minimo impatto ambientale, massima protezione per la pelle.

L’acqua termale di Comano, da sempre nota per le sue proprietà antinfiammatorie, immunomodulanti, antibatteriche e rigeneranti, è il trattamento naturale ideale per tutti i tipi di pelle. Grazie alla sua composizione ricca di calcio, magnesio e bicarbonato e in virtù del suo microbiota oggetto di numerose ricerche scientifiche che ne confermano l’efficacia terapeutica, idrata e rinfresca la pelle favorendo la rigenerazione. Dovete sapere che l’Azienda Consorziale Terme di Comano, di proprietà dei Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, Dorsino San Lorenzo e Stenico, opera in tre settori. Quello sanitario, con l’ampia proposta di terapie termali a scopo curativo delle Terme di Comano, centro di riferimento italiano per la cura delle patologie della pelle. Quello ricettivo, con i servizi di ospitalità, cura e benessere dello splendido Grand Hotel Terme di Comano. Quello della cosmesi termale, con la linea di prodotti a base di acqua termale utilizzati per la cura e la bellezza quotidiana della pelle. A pochi chilometri dal Lago di Garda e dalle cime delle Dolomiti di Brenta troviamo, infatti, il Grand Hotel Terme di Comano. Questo eccellente hotel vanta numerose proposte grazie ai percorsi “Natural Wellness” immersi nel parco di 14 ettari, in uno scrigno di biodiversità che custodisce una preziosa acqua termale da bere per un effetto diuretico e detossinante, da respirare e in cui immergersi per ritrovare salute e benessere. L’obiettivo è quello di offrire momenti di puro relax in un ambiente sicuro e confortevole nel quale rigenerarsi e ricaricare le energie. Le nuove attività “Natural Wellness”, incluse nel soggiorno, sono vere e proprie esperienze di immersione nell'ampio parco che circonda l’hotel, da vivere in compagnia di trainer e operatori esperti del centro benessere. Tra queste, il nuovo Percorso Sensoriale, percorribile in tutte le stagioni: un sentiero tra gli alberi da affrontare a piedi nudi lungo una sequenza di undici “stazioni sensoriali”, ciascuna composta da materiali diversi per ritrovare attenzione e consapevolezza, liberi da ogni vincolo.

Dal Giappone arriva la pratica del forest bathing, che condurrà gli ospiti nella magica atmosfera del bosco, per recuperare il contatto profondo e primordiale che li lega alla natura, in un percorso di respirazione e meditazione che alterna esercizi di camminata consapevole, yoga e Qi-Gong.

Le attività dedicate al benessere di corpo e mente continuano, all’aperto e nelle ampie aree interne del Grand Hotel Terme di Comano, tra breathwalking e discipline orientali. Sempre ispirandosi alla natura, l’offerta del centro benessere del Grand Hotel si arricchisce di proposte “Alpine” che prevedono l’impiego degli oli essenziali di montagna per riattivare l’equilibrio mente-corpo. Il massaggio rilassante al Cirmolo riequilibrante delle emozioni e della psiche; il massaggio leggerezza al Pino Mugo, che dona vitalità; il massaggio di coppia all'Abete Rosso, per riscoprire il piacere di rilassarsi insieme e ancora tante novità per ritrovare l’energia.

Con i suoi 3500 metri quadrati, la nuova Thermal Spa include la piscina esterna semi olimpionica con acqua termale clorata (premio Best Swimming Pool 2019 a Barcellona) e quella con acqua salina, ampi spazi immersi nel verde e zone relax. Direttamente collegata con la piscina esterna, la nuova piscina panoramica interna con acqua termale dotata di chaise longue idromassaggio, cascata terapeutica e doccia termale nebulizzata purificante.

Il benessere, infine, passa anche dalla tavola: il ristorante "Il Parco", considerato uno dei migliori 20 ristoranti italiani all'interno di hotels, propone menù tipici dal sapore invernale. Una cucina che reinterpreta i piatti tipici trentini in chiave contemporanea e dall'estro dell'executive chef Christian Venturini.

Le proposte del ristorante mirano alla qualità e alla stagionalità dei prodotti con particolare attenzione alla territorialità e alle intolleranze alimentari, grazie alla partecipazione al programma AFC dell’Associazione Italiana Celiachia. Accanto ai piatti tradizionali si possono trovare proposte lunch e dinner leggere e fresche, che si coniugano alla perfezione con il concetto di soggiorno relax. Il Trentino, avrete capito, è ideale in ogni stagione, una regione che offre tutto ciò che un turista esigente può desiderare a prezzi contenuti e con il massimo del piacere.