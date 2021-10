Coccole d'autunno nell'incanto delle Dolomiti

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

01 ottobre 2021 a

a

a

La vacanza autunnale a Selva di Val Gardena è uno spettacolo che cura l’anima. Le sfumature dei colori sono tante, ci vorrebbe la tavolozza di un pittore per descriverle: rosso, verde, marrone, giallo striato… Bisogna vederlo di persona il foliage per assaporarne la magia.

Il programma delle attività per esplorare il Parco Naturale Puez-Odle, a piedi o in bicicletta, è ricco ed è possibile usufruire della navetta gratuita che permette di raggiungere le cime delle montagne. Da settembre a novembre, inoltre, quando l’aria fresca annuncia l'arrivo dell'inverno, uno spettacolo unico ammanta la Val Gardena. Gli alberi ma anche le montagne si tingono di rosso e di tanti altri colori offrendo ai fortunati visitatori un panorama da favola. Il pittoresco villaggio di Selva si trova direttamente sotto il massiccio del Sella, un altipiano che sembra sostenere il cielo. A Selva di Val Gardena regna un'armonia che ogni anno attira innumerevoli visitatori: potrete scoprire che qui la modernità incontra la vita di campagna. Rimarrete incantati da questo luogo da sogno nel bel mezzo di una meraviglia naturale circondata dalle catene montuose delle Dolomiti, patrimonio mondiale. Il turismo è il principale settore economico di Selva.

Numerosi alberghi, pensioni, ristoranti e scuole di sci caratterizzano questo villaggio. Selva di Val Gardena tra l'altro è visitata anche dai turisti che rimangono solo un giorno e che sciano sui pendii del massiccio durante la stagione invernale. Se non avete voglia di fare attività fisica in vacanza, potete comunque coccolarvi in uno degli hotel-benessere locali. Il più bello dove soggiornare è senz'altro il Granbaita Dolomites che vi accoglie con una bottiglia di Champagne Philipponat Granbaita, accompagnato da qualche delicatezza direttamente in camera. Incluso anche il trattamento Savinela SPA Couples Ritual che comprende: sauna e bagno turco privato, peeling, massaggio rilassante in coppia, impacco nutriente e piacevole relax con cocktail di frutta fresca. Il Granbaita, inoltre, mette a disposizione gratuitamente mountainbike elettriche Bianchi di ultima generazione, bastoncini e zaini da camminata. Così potrete partire preparati per le vostre avventure in montagna in sicurezza e senza troppi pensieri. Granbaita Dolomites, infatti, interpreta in modo contemporaneo l'ospitalità e lo stile degli altoatesini, accogliendo gli ospiti con i suoi ambienti ampi e luminosi, rifiniti con amore e cura dei dettagli. Linee eleganti di legno, vetro e pietra che rievoca le Dolomiti che si scorgono al di là delle ampie vetrate, focolari che invitano al calore familiare, tessuti caldi e naturali per un progetto firmato dall'architetto Rudolf Perathoner. Il progetto è stato insignito di riconoscimenti dell'ambito Premio in Architettura 2020 Willis Towers Watson dall'Istituto nazionale di architettura. Inserite in un contesto architettonico raffinato che celebra la bellezza delle Dolomiti, le camere e le suite dell’Hotel Granbaita si distinguono per unicità, bellezza e tradizione. Queste camere ti accolgono con la loro calda intimità, custodiscono panorami indimenticabili e donano il piacere di viverle.L'immensa Spa all'interno di questo hotel si chiama Savinela Spa, che è il nome di un delicato fiore di rara bellezza della vicina Vallunga, e alla natura alpina sono improntati i suoi trattamenti e prodotti, ideali per la rèmise en forme e per potenziare gli effetti benefici di passeggiate ed attività fisica nell'incomparabile cornice dolomitica. Ad accrescere il benessere nella Spa di 2.000 mq, un mondo benefico di acque rivitalizzate secondo il metodo «grander», che ne potenzia le caratteristiche naturali e gli effetti positivi. La grande piscina di 32 metri con acqua a 30 gradi, è un continuum armonioso tra la grande vasca interna e la piscina panoramica esterna, affiancata da vasche idromassaggio interne ed esterne.

Potrete detossinarvi nella Grotta del Sale, nella sauna finlandese, disinfiammarvi in quella al fieno o purificarvi nel bagno turco aromatico...insomma ogni ospite potrà trovare il percorso benessere adatto a se stesso alzando le difese immunitarie.