A Pasqua una gita nella splendente Cannes

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

05 aprile 2022 a

a

a

Cannes è la regina della Costa Azzurra e la città più mondana di questa regione. Famosa anche per il Festival Internazionale del Cinema, quando viene presa d’assalto da star, giornalisti, fotografi e curiosi, che intasano le passeggiate, gli alberghi e i locali più famosi. Chi sceglie questa città vivace ed esclusiva lo fa per respirare e sentirsi parte di un’atmosfera maestosa ed elitaria. Cannes infatti sfoggia palazzi d’epoca, ristoranti alla moda, yacht colossali e tanti vip in vacanza.

Fra costosissimi hotel, edifici eleganti e spiagge affollate, rimarrete entusiasmati da questa cittadina e, nonostante siano d’obbligo due passi sulla Croisette, la passeggiata più esclusiva della Costa Azzurra, Cannes custodisce anche angoli di pace, riservati, di quiete e tranquillità assoluta. In Costa Azzurra siamo già nel pieno dell'estate e in questo splendido Hotel Barrière Le Majestic, con una fauna internazionale, si respira sul serio un'atmosfera da jet set. Affacciato sulla Croisette, di fronte al Palais des Festivals e al vecchio porto, ti affascina per il lusso e la vista mozzafiato sull’azzurro del Mediterraneo. Le suite, affacciate sulla Croisette, sono un qualcosa di spettacolare e rigenerante per lo spirito e potrete ammirare un arredamento di grande classe con servizi impeccabili. Scendere nella magnifica spiaggia dell'hotel, la Plage Majestic, nel mitico molo proiettato sul mare dove abbronzarsi tutto l'anno, è un'esperienza unica. Al ristorante della spiaggia, Plage Majestic, potrete gustare il pescato del giorno o una delle loro specialità e scegliere piatti da veri gourmand.

La sera, invece, all'interno di questo incantevole hotel, vi è un ristorante che è una vera e propria istituzione: il Fouquet’s Cannes che è il figlio del celebre locale sugli Champs Elysées, la brasserie più famosa di Parigi. Alla guida del Fouquet’s Cannes c’è lo chef Pierre Gagnaire, tre stelle Michelin. L’altro ristorante dell’hotel è il nuovo Paradiso. Nicole Rubi e il mitico Pierre Gagnaire, infatti, hanno accettato l'invito di Majestic per dare vita a questo squisito ristorante di cucina mediterranea. Ottima la mozzarella di bufala, proveniente da piccoli e selezionati produttori italiani e il pesce sempre freschissimo. Il tutto condito da musica dal vivo con una band che ti allieta con musiche che vanno dai Beatles a Domenico Modugno. E poi ci sono i bar, anch’essi indimenticabili. Sono quattro i bar dell’Hotel Barrière e tutti con a capo un unico barman: il famoso e internazionale Emanuele Balestra. A soli 40 anni, infatti, quest'ultimo vanta uno dei curriculum più prestigiosi al mondo: dall'InterContinental di Sydney, all'Hilton a Glasgow e Bruxelles, dalla Trump Tower di Chicago, al Prince Maurice a Mauritius e ancora il Mamounia di Marrakech. Ed è esattamente qui, in Marocco, che è nata la sua passione per le piante e spezie in quanto è proprio a Marrakech che Balestra ha creato il suo primo giardino botanico. Perché è così che si definisce: un barman-botanico, in quanto si ispira alla natura. Un'altra novità del Barriere è la nuova spiaggia Mademoiselle Gray che fa parte dell'hotel business Le Gray d'Albion. A pranzo come a cena in questa splendida spiaggia si possono gustare prelibatezze gastronomiche mediterranee con una cucina fresca e saporita, avvolti anche qui dalle note dei musicisti in quanto, dovete sapere, che qui l'estate è già arrivata.

www.hotelsbarriere.com

www.france.fr