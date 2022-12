I segreti di una bellezza senza tempo 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

13 dicembre 2022 a

a

a

La Svizzera è un paese prestigioso, ricco di tesori nascosti e con un forte ascendente. Eccellenze in ambito medicale, paesaggi mozzafiato, materie prime purissime, il tutto in un ambiente protetto e incontaminato. È questo che rende la Svizzera la culla ideale dei prodotti Valmont, marchio leggendario della cosmesi di lusso, cha ha saputo coniugare perfettamente l’expertise svizzera e l’avanguardia della scienza con l’amore ed il rispetto infinito della natura. L’impegno di Valmont verso l’eccellenza e l’innovazione, hanno consentito nel tempo lo sviluppo di formulazioni cosmetiche che hanno rivoluzionato il mondo della bellezza con oltre 100 trattamenti mirati ed una presenza internazionale in oltre 50 paesi. La Maison vanta oggi cinque pilastri: Valmont, le collezioni extra lusso de l’Elixir des Glaciers, i profumi raffinati di Storie Veneziane, la Fondation Valmont (fondazione per l’arte contemporenea basata a Venezia) e le Résidences Valmont, luoghi di stile e di ospitalità su misura dove l’art de vivre della famiglia Guillon accoglie amici, clienti, media e business partners.

Perché La Maison Valmont è innanzitutto una questione di famiglia. Sophie Vann Guillon e Didier Guillon, proprietari e fondatori, guidano il Gruppo Valmont da oltre 20 anni, lavorando insieme per creare e svilupparne l’identità ed il successo. Ambasciatori, mecenati, esperti, Didier e Sophie ricoprono in azienda ruoli multipli e diversi, ma con un unico obiettivo: ispirare ogni giorno La Maison Valmont verso nuovi standards di eccellenza. Sophie gestisce tutti gli aspetti legati alla creazione di prodotto, il marketing e la comunicazione. Didier si occupa invece della creatività artistica e coordina la visione strategica ed estetica. Presidente del Gruppo Valmont, ma soprattutto artista, mecenate, curatore non tradizionale e agitatore culturale, Didier Guillon ha scelto di stabilirsi a Venezia e di mettere l’arte al centro di tutto. Grazie alla Fondation Valmont, Didier Guillon ricerca ed esprime un nuovo concetto del bello attraverso la collaborazione con artisti di fama internazionale promuovendo un dialogo innovativo e continuo fra l’arte e la bellezza. “Mentre molti marchi di moda e bellezza si associano alle arti, l'approccio di Valmont è realmente speciale e distintivo” afferma Didier Guillon, “per noi l'arte è un vero pilastro della nostra identità. I marchi non possono più concentrarsi su sé stessi. Devono costruire ponti verso altri universi, integrando nuove tendenze e aprendo nuovi orizzonti. Con le mostre organizzate dalla Fondation Valmont a Venezia ed in giro per il mondo cerco di condividere emozioni e bellezza con visitatori e clienti”. Fino al 26 febbraio 2023 è attualmente in scena a Venezia, a Palazzo Bonvicini, sede mondiale della Fondation Valmont, “Peter Pan.

La nécessité du rêve”: una mostra visionaria e immaginifica che parla di sogni, conflitti e realtà. Già protagonisti della mostra precedente – Alice in Doomedland, parte del percorso fiabesco di curatela ‒ gli artisti Stephanie Blake, Didier Guillon (stavolta coadiuvato dalla figlia Valentine), Silvano Rubino e Isao si sono misurati utilizzando esclusivamente la tecnica dell’immagine in movimento con le atmosfere ambivalenti e spesso contraddittorie che accolgono le vicende di Peter Pan. “L’arte esprime sempre un messaggio nel futuro e nel passato” continua Didier Guillon “Nell’installazione Blessing di Disguise, che ho realizzato con mia figlia Valentine, ho preparato un moodboard specifico: immagini di guerra in bianco e nero tratte dal «New York Times», il supporto che prediligo per le mie creazioni, associate ad immagini di fiori colorati che sbocciano. Queste immagini per me rappresentavano la mancanza di speranza dei nostri tempi contemporanei, pur coesistendo con la sorprendente e universale bellezza della Natura. Un Flower Power. Un messaggio visuale molto potente e più forte della guerra”. L’arte è protagonista con opere ed artworks esclusivi nelle Maison Valmont, i lussuosi flagship stores della maison, 7 al momento, presenti nelle piu importanti città del mondo come Parigi, New York, Berlino e Madrid e con il progetto di aprire presto anche a Milano.

Dal genio creativo di Sophie Vann Guillon, CEO del Gruppo Valmont, sono nati in questi anni prodotti leggendari come Prime Renewing Pack, la maschera bestseller che leviga le rughe venduta ogni 8 minuti in tutto il mondo, Time Master, il trattamento intensivo che incarna l'esperienza di bellezza di Valmont in 14 fiale e che offre una pelle più densa ed elastica in soli 28 giorni, le collezioni DetO2x o la recente Luminosity dedicata ad un pubblico piu giovane. Natura e scienza restano il core della proposta Valmont. “Attingendo alle mille risorse della natura ed in particolare della natura svizzera e grazie ad innovazioni cosmetiche cellulari all'avanguardia, Valmont crea prodotti e trattamenti che offrono un effetto anti-età visibile e di comprovata efficacia” dichiara Sophie Vann Guillon “La pelle delle clienti Valmont risulta cosi più soda, levigata, giovane e trasformata.” La ricerca Valmont offre continuamente nuovi universi di bellezza da esplorare, come le linee di prodotti Purity e Primary che incorporano pre e probiotici in formule all'avanguardia per la cura del microbiota della pelle. “Per me oggi Healthy is the new beauty “ continua Sophie Vann Guillon “vogliamo regalare alle nostre consumatrici una pelle più giovane ma soprattutto più sana. Una pelle Valmont.” Massima espressione del savoir-faire dei laboratori Valmont, "L'Elixir des Glaciers" incarna il beauty luxury quotidiano dal 2001. La nobiltà degli ingredienti naturali incontra la magia della scienza. L'Elixir des Glaciers rivela la bellezza della pelle con prodotti sensoriali eccezionali. La Collezione Preziosa leviga e valorizza l'incarnato grazie all'acqua dei ghiacciai, agli estratti vegetali provenienti della Svizzera e al Triplo DNA.

La Collezione Maestosa nutre e ripara grazie ad ingredienti lenitivi donati dall'alveare: miele, propoli e pappa reale. Essence of Gold Sturgeon - La Collezione Meravigliosa combina il prezioso DNA di storione con un cocktail di potenti minerali per rigenerare e illuminare la pelle. Per questo Natale, in edizione limitata, è disponibile La Quintessence des Glaciers: il cofanetto piu esclusivo ed extralusso mai creato con un trattamento cura giorno e notte che si basa sui ritmi circadiani. L'edizione 2022, disegnata da Didier Guillon in persona, si ispira alla pop art. Quest'anno, la scacchiera della luxury box si presta a un nuovo gioco grafico pieno di allegria tra una donna con cappello, ovvero Sophie Vann Guillon, e la silhoutte di Ivo il Gorilla, creazione artistica cara a Didier. Ma non finisce qui. Ultimissima novità della maison, infine, la collezione V-Firm per l’elasticità e la densità della pelle. Tre prodotti, altamente performanti, che rispondono alla duplice sfida del comfort e della sensorialità. Il primo è V-Firm Serum, un generoso siero fondente dal finish vellutato. Il secondo V-Firm Cream, una crema avvolgente e confortevole per avvolgere la pelle in un velo modellante e il terzo è V-Firm Eye, un trattamento contorno occhi dalla straordinaria texture "Honey Gel".

“Con V-Firm ho voluto affrontare la sfida tecnica di una linea di skincare realmente firmness e super efficace ma che avesse anche textures vellutate e sontuose per un intenso piacere sensoriale” ci spiega Sophie Vann Guillon “Per Valmont le textures sono da sempre un elemento distintivo che ha fidelizzato milioni di consumatrici. Con V-Firm grazie all’uso di tecnologie biomimetiche, che imitano le funzioni naturali della pelle, il derma comprende lo skincare, assorbendo in modo ottimale gli ingredienti attivi nelle cellule dove sono piu utili, creando una meravigliosa esperienza di bellezza e risultati eccezionali.” I dermatologi americani distinguono 3 principali categorie di invecchiamento del viso che corrispondono a 3 volti diversi: i “Wrinklers” sono volti con la tendenza a sviluppare rughe profonde. “Sinkers” sono volti che tendono a sgonfiarsi, lasciando ben visibile la struttura ossea sottostante. “Saggers” sono invece volti che diventano pesanti, rilassati e privi di tono.

Le tre nuove formule V-Firm di Valmont offrono una risposta efficace per "Sinkers" e "Saggers", ravvivando la pelle che ha perso densità, sostanza e sostegno. Il segreto è una miscela di ingredienti collaudati e all'avanguardia che lavorano insieme per ripristinare densità e spessore nel derma. E per i “Wrinklers” niente paura, Valmont offre un vero e proprio assalto alle rughe con la sua collezione V-Line Lifting, lanciata nel 2018. Valmont, leader ma molti anni nei trattamenti spa, è partner esclusivo a Milano di Palazzo Parigi, luxury hotel e raffinato “palace” nel cuore di Brera. Da ottobre 2022 Palazzo Parigi presenta un nuovo trattamento Valmont ispirato al protocollo Firmness of the Hills nel contesto della splendida Grand Spa. La Grand Spa è stata ideata e progettata dall’architetto Paola Giambelli, responsabile della gestione di Palazzo Parigi.

"Ho voluto creare uno spazio unico a Milano, dove i nostri ospiti possano sentirsi immediatamente disconnessi dalla frenesia cittadina", rivela lei stessa. "La nostra parola d'ordine è benessere e non c'è dettaglio che non punti a questo, a partire dalle decorazioni presenti nelle aree comuni e nelle sale riservate ai trattamenti. Siamo orgogliosi di poter vantare la più grande Spa del centro di Milano interamente immersa nella luce naturale". La Spa offre la gamma completa di trattamenti e prodotti Valmont, che donano agli ospiti lussuose esperienze di benessere e risultati cosmetici antietà efficaci e visibili. Il miglior regalo di Natale per un nuovo anno all'insegna della bellezza.