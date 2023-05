Le meraviglie di Lecce, fulcro del territorio salentino

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

La bellezza di Lecce, della sua arte e cultura barocca è il fulcro del territorio salentino e centro culturale dell'intera provincia. Il suo centro storico ammirato a livello internazionale racchiude patrimoni culturali ed architettonici, in un misto di stili ed epoche differenti che hanno inevitabilmente lasciato il segno nelle mura della città antica del capoluogo salentino.

Qui nasce la luxury townhouse Palazzo BN nella sede storica del Banco di Napoli, un edificio possente nel centro della città di Lecce inaugurato nel 1930. Portavoce di un vero e proprio stile di vita “Be No Ordinary” BN diventa casa delle arti, del benessere, del confronto e del buon vivere.

Nel 2009, dopo quasi ottant’anni, il Banco di Napoli cambia sede lasciando la storica struttura che rimane inutilizzata per i successivi dieci anni. Nel 2019 l’imprenditore Renè De Picciotto acquisisce l’immobile e avvia un processo di ristrutturazione e riconversione dello stesso che porta alla nascita di Palazzo BN, tempio di ospitalità e punto di riferimento per la gastronomia non solo in Salento, per la Puglia, con i suoi ristoranti: RED, il ristorante gourmet con trenta posti a sedere, che propone due percorsi gastronomici tra il mare e la terra di Puglia.

Poi BUONIFICO, la trattoria locale healthy di Palazzo BN, che propone ricette tipiche della tradizione salentina e del territorio italiano, con prodotti a km. 0, provenienti da filiera controllata. TERRAZZA, il giardino pensile di Palazzo BN, con lounge bar aperto a tutti, non solo agli ospiti della townhouse. Un rooftop cool ed elegante, con magnifica vista panoramica su Lecce. E infine BANCO, lounge bar di Palazzo BN, il posto ideale per un break dalla mattina alla sera: dalla colazione alla pausa pranzo, dal caffè all’aperitivo, fino al dopocena.

Il general manager del Palazzo è Marco Cagnetta, con una grande esperienza nel mondo nelle strutture alberghiere più prestigiose e che ricopre anche l’incarico di amministratore delegato di Palazzo BN con maggiori responsabilità legate allo sviluppo del business del Palazzo e si dedica con tanto entusiasmo a questa nuova esperienza in Puglia. "Ci siamo prefissi l’obiettivo di ristrutturare la percezione del luogo e dell’offerta, e quindi del brand nella sua totalità̀", spiega il direttore Marco Cagnetta "per renderlo più moderno, fresco e accessibile a una clientela che è premium, ma che non vuole restare ingessata nelle formalità̀. Una clientela fatta di persone che apprezzano lo stile e la qualità, ma le vogliono vivere con uno spirito diverso, meno ordinario, ma più creativo e allo stesso tempo raffinato".

Giovanni Tortora, invece, l'impeccabile maître che ricopre anch'esso la posizione di amministratore delegato di Palazzo BN, ci introduce e ci illustra una cucina locale che valorizza le eccellenze del territorio, con un approccio contemporaneo e un occhio alle nuove tecniche di cottura. Cura e attenzione per ogni dettaglio, che unite all’autenticità dell’accoglienza pugliese, rendono il servizio di altissimo livello, per un’esperienza culinaria indimenticabile. Al RED Restaurant di Palazzo BN si può gustare il menù degustazione o scegliere à la carte. Premiato con due forchette dal Gambero Rosso troviamo tra le prelibatezze: Assoluto di gambero rosso crudo, tempura, estratto di caviale caprino e mela granny smith; Impepata di cozza compressa, spuma di cannellini al coccio; Cannolo di mozzarella di bufala , tonno rosso, pomodoro in conserva e acciughe; Carciofo in 3 consistenze. "BUONIFICO", invece, è il posto ideale per chi segue una dieta sana e bilanciata, ma non vuole rinunciare al gusto. Inoltre propone una variegata proposta di pizze prelibate. La TERRAZZA di Palazzo BN, invece, è unico nel suo genere in tutto il Sud Italia: una location unica per feste, eventi privati o per un aperitivo sul tetto di un palazzo storico. Un vero e proprio parco urbano nel centro storico di Lecce.