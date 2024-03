La pizza ridefinisce il dining di lusso

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

14 marzo 2024 a

a

a

La pizza è un'iconica pietanza italiana amata in tutto il mondo. Originaria della città di Napoli nel XVIII secolo, la pizza è diventata un piatto internazionale con una varietà infinita di condimenti e stili.

Caratterizzata da una crosta sottile o spessa, la pizza può essere guarnita con pomodoro, mozzarella e basilico per la classica Margherita, oppure arricchita con una vasta gamma di ingredienti, tra cui salumi, verdure, formaggi e frutti di mare. La sua versatilità e il suo sapore delizioso l'hanno resa una delle pietanze più popolari al mondo. Crazy Pizza è l'ultima perla del prestigioso portafoglio di marchi sotto l'egida dell'illustre Majestas, guidata dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa. Introdotta nel 2019, Crazy Pizza ridefinisce il concetto di dining di lusso offrendo un'esperienza senza pari incentrata sul piatto più amato al mondo: la pizza.

Questo rifugio culinario combina una cucina eccezionale con musica, intrattenimento e servizio premium, il tutto accompagnato da un'ampia selezione di piatti e vini italiani di alta qualità. Un segno distintivo del marchio è il rinomato Spinning Pizza Show, uno spettacolo avvincente eseguito dagli abili pizzaioli del marchio. Guadagnando rapidamente plauso internazionale, Crazy Pizza vanta con orgoglio l'Italia e il suo patrimonio culinario attraverso le sue sedi a Londra, Montecarlo, Roma, Milano, Porto Cervo, Catania, Riyadh, Doha, Kuwait City, con numerose aperture previste per il 2024. Progettato dal rinomato architetto Michele Bönan, il concetto del ristorante incarna eleganza e cura dei dettagli, rivolgendosi a una clientela esigente.

Il Gruppo Majestas, leader nell'ospitalità di lusso, dining e intrattenimento, supervisiona un portafoglio distintivo che include Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, oltre ad accordi di licenza per Cipriani Monte Carlo e Cova Monte Carlo e Doha. Condiviso tra l'imprenditore Flavio Briatore e Primavera Investments, guidata da Francesco Costa, Majestas si afferma come un'entità di primo piano a livello globale nell'ospitalità e nel dining di lusso, difendendo la cultura dell'ospitalità e le migliori tradizioni culinarie italiane in tutto il mondo. Impegnata nell'espansione internazionale, Majestas coltiva strategicamente sedi nelle capitali chiave e nelle destinazioni più ambite, spesso in collaborazione con partner prestigiosi.

La novità sono dieci nuovi Cocktail Firmati che celebrano l'Italia, creati in collaborazione con Drink Factory un'azienda leader nel campo della mixology. Ogni cocktail è stato meticolosamente elaborato utilizzando solo ingredienti di altissima qualità, progettati per accompagnare ogni piatto, dagli antipasti alla celebre pizza. Questo progetto mira a portare direttamente nel bicchiere gli ingredienti migliori e lo spirito glamour dell'Italia.

I cocktail, ispirati a iconiche canzoni italiane degli anni '60, '70 e '80 - parte integrante della colonna sonora del brand Crazy Pizza - portano nomi come Maracaibo, Tintarella di Luna, Felicità, Love in Portofino, Cococrito, Pedro, O’Sarracino e Caruso. Inoltre, sono presenti due opzioni analcoliche, Gloria e Volare, per soddisfare la crescente domanda di una certa parte della clientela.

Tra i nuovi Cocktail Firmati:

- MARACAIBO: Fresco, dolce e leggermente amaro con Aperol, mandarino, salvia, Chinotto Bio Tassoni.

- TINTARELLA DI LUNA: Fresco, agrumato e complesso con Gin Engine, limone, mela, pompelmo rosa, aceto balsamico.

- FELICITÀ: Frizzante, botanico, fruttato e delicato con Tanqueray London Dry Gin, Crème de cassis, lamponi, limone, Ferrari Trentodoc Brut.

- LOVE IN PORTOFINO: Dolce, amaro e note di frutta con Bitter rosso, Vermouth dolce, Hard Selzer Roys's Mango & Pompelmo.

- COCORITO: Dolce, mandorlato, agrumato e leggermente amaro con Disaronno Amaretto, Bitter rosso, pompelmo rosa, Cedrata Tassoni.

- PEDRO: Dolce, fruttato e piccantino con Tequila Casamigos, liquore di albicocca, lime, cacao bitters, salsa piccante.

- O'SARRACINO: Cocktail dessert. Dolce, caffè e freschezza con Vodka Ketel One, liquore di cacao, vaniglia, espresso, limone.

- CARUSO: Deciso e botanico con Gin PiùCinque, Marsala dolce superiore Florio.

- GLORIA (senza alcol): Fresco, leggermente amaro, agrumato e floreale con Tanqueray 0.0, limone, pompelmo rosa, fiori di sambuco, Sanbitter rosso.

- VOLARE (senza alcol): Dolce, profumato e fruttato con Fragola, Bergamotto, vaniglia, tè alla pesca.

http://www.crazypizza.com/

http://www.majestas.com