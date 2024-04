Kysh Cosmetics: Rivela la tua bellezza intima

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Alessia Kish, la mente creativa dietro Kysh Cosmetics, si impegna a promuovere una visione olistica del self-care, incoraggiando l'amore e l'attenzione per ogni parte del corpo. Attraverso prodotti attentamente formulati per essere sicuri ed efficaci, Kysh Cosmetics si distingue come un progetto dedicato alla promozione della consapevolezza e della cura dellla zona intima del corpo. Rompendo gli stereotipi e i tabù associati alla conversazione sulla salute intima femminile, Kysh offre un nuovo standard di lusso e comfort nel mondo del self-care, proponendo un rituale che accoglie e celebra la bellezza e la salute di tutte le donne.

La cura del nostro corpo, in ogni sua parte, è un atto di amore e rispetto verso noi stessi. In questo contesto, la parte intima merita un'attenzione particolare. Kysh Cosmetics si distingue come il primo marchio premium italiano dedicato alla skincare intima, offrendo una gamma innovativa di prodotti progettati per la cura e il benessere della zona intima femminile. L'approccio di Kysh Cosmetics si basa su formule sicure, ingredienti efficaci e fragranze avvolgenti, mirati a valorizzare la parte più delicata del corpo femminile. Lontano da stereotipi e tabù, Kysh Cosmetics promuove un gesto di self-care radicale, incoraggiando ogni donna a esplorare e valorizzare la propria intimità.

Tutti i prodotti Kysh sono interamente prodotti e formulati in Italia, garantendo un controllo rigoroso della qualità attraverso l'impiego di esperti del settore e il supporto della ricerca scientifica. La forza dei prodotti Kysh risiede nell'utilizzo di principi attivi di origine naturale, dermatologicamente testati anche su pelli sensibili, privi di ormoni ed estrogeni e con un pH ottimale per la pelle e le mucose.

La collezione Kysh Cosmetics comprende una vasta gamma di trattamenti specifici, tra cui:

Hydrating Serum, un siero quotidiano formulato con ingredienti come l'Olio di Neem e l'Estratto di Fieno Greco, progettato per proteggere, lenire e idratare la zona intima femminile.

Lightening Serum: un trattamento sicuro ed efficace per illuminare e uniformare delicatamente le parti sensibili del corpo, come la vulva, le cosce interne e le ascelle.

Anti-aging Cream: un trattamento antietà per contrastare i segni dell'invecchiamento della vulva, idratando e nutrendo in profondità.

Refreshing Mist: uno spray formulato per rinfrescare e idratare la zona intima, creando una barriera protettiva invisibile e prevenendo la disidratazione.

Hydralift Collagen Mask: la prima maschera in tessuto monouso naturale progettata per idratare, rimpolpare e illuminare il Monte di Venere e le grandi labbra.

Intimate Wipes: salviettine monodose progettate per rinfrescare e lenire la zona intima, con ingredienti attivi come l'Achillea millefolium e l'estratto di Propoli.

La fondatrice di Kysh Cosmetics, Alessia Kish, porta avanti la sua visione di self-care come un invito ad amare e curare ogni parte del corpo, inclusa la zona intima, attraverso prodotti sicuri ed efficaci. Kysh Cosmetics rappresenta un progetto curato nei minimi dettagli, pensato per liberare la conversazione sull'igiene intima da stereotipi e imbarazzi, offrendo un nuovo rituale di self-care lussuoso e accogliente per tutte le donne.