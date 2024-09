Aereo, un topo vivo nel pasto offerto dalla compagnia: volo dirottato

20 settembre 2024 a

Che i pasti offerti dalle compagnie aeree non fossero gourmet già lo sapevamo, ma quello che è successo sul volo della Scandinavian Airlines partito da Oslo e diretto a Malaga ha davvero dell'incredibile.

Il comandante dell'aereo ha dovuto infatti effttuare un atterraggio d'emergenza a Copenaghen perché un topo vivo è saltato fuori dal pasto (offerto a bordo) di una passeggera. A riferirlo è stta proprio la compagnia aerea, come riporta la Bbc. I passeggeri sono riusciti comunque a raggiungere la loro meta spagnola con un altro velivolo. Il dirottamento, infatti, è in linea con le procedure aziendali poiché l'animale rappresentava un rischio per la sicurezza, ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp il portavoce della compagnia aerea Oystein Schmidt, sempre stando alla Bbc.

"Si tratta di un qualcosa che accade raramente", ha aggiunto Schmidt. Solitamente, le compagnie impongono severe restrizioni per quanto riguarda la presenza di roditori a bordo degli aerei, per evitare il rischio che gli animali rosicchino i cavi elettrici", spiega ancora la Bbc. "Che ci crediate o no, una signora accanto a me ha aperto il cibo e ne è saltato fuori un topo. Ora siamo atterrati all'aeroporto di Copenaghen per cambiare volo", ha raccontato un passeggero, Jarle Borrestad, su Facebook.