Moda, Beauty e TV. Come le serie televisive ci plasmano 

Le serie TV hanno un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana, influenzando non solo il modo in cui trascorriamo il tempo libero, ma anche le nostre abitudini, opinioni e persino le relazioni sociali. Con l'avvento delle piattaforme di streaming, l'accessibilità ai contenuti è aumentata, portando molte persone a sviluppare nuove routine legate al "binge-watching" (guardare più episodi di una serie consecutivamente). Questo fenomeno non solo cambia i nostri ritmi quotidiani, ma può anche influire sul sonno e sulla produttività.

Alcuni personaggi diventano modelli di comportamento o icone culturali, influenzando il nostro modo di vestirci, parlare e interagire con gli altri. Infine, grazie ai social media, le serie TV alimentano conversazioni globali, creando community di fan che si connettono e interagiscono in modo attivo, rafforzando il senso di appartenenza e condivisione.

Il nuovo volume "Moda, Beauty e TV" che ha come autrici le giornaliste Monica Melotti e Valentina De Giorgi ed edito da FrancoAngeli editote offre per l'appunto un'analisi affascinante e approfondita dell'influenza che le serie TV esercitano sulla cultura contemporanea, esplorando come esse siano non solo una forma di intrattenimento, ma anche un potente riflesso dei cambiamenti sociali e culturali. Il testo si inserisce in un panorama in cui le narrazioni seriali dominano l'immaginario collettivo, fungendo da specchio e motore delle trasformazioni che attraversano la nostra società.

Le autrici ci guidano in un viaggio che mostra come le serie TV non siano semplicemente un modo per passare il tempo, ma un vero e proprio linguaggio attraverso cui possiamo comprendere meglio il mondo che ci circonda. Le serie TV, infatti, possiedono una straordinaria capacità di attrarre e coinvolgere pubblici di diverse generazioni, creando un tessuto culturale condiviso che abbraccia giovani e adulti. La Generazione Z e la Generazione Alpha, ad esempio, trovano in queste narrazioni una fonte di ispirazione e di esplorazione identitaria. Produzioni come Euphoria offrono ritratti crudi e realistici delle sfide adolescenziali, fungendo da specchio in cui i giovani possono vedere riflessi i loro dubbi e le loro inquietudini, ma anche trovare modelli di riferimento per affrontare la propria crescita personale. Ma le serie TV non parlano solo ai giovani. Anche le generazioni più adulte, come i Baby Boomers e la Generazione X, trovano in esse conferme rassicuranti dei valori con cui sono cresciuti.

Serie come Stranger Things, ad esempio, riescono a evocare un senso di nostalgia per gli anni '80, offrendo un viaggio nel passato che, tuttavia, non è fine a sé stesso. Anzi, attraverso queste storie, si instaura un dialogo tra passato e presente che aiuta a consolidare l'identità sociale di chi guarda. È interessante notare come le stesse narrazioni possano toccare corde diverse in base all'età degli spettatori, mostrando da prospettive multiple i valori che attraversano le diverse generazioni. Le autrici non si limitano però a esaminare l'aspetto nostalgico delle serie TV, ma ne evidenziano anche il ruolo di catalizzatori culturali che stimolano la riflessione su temi di rilevanza sociale. Pensiamo a The Crown, che esplora la politica e la storia con una profondità sorprendente, o a Black Mirror, che ci costringe a fare i conti con le implicazioni future della tecnologia. Queste serie non solo intrattengono, ma invitano a una riflessione critica su questioni attuali, contribuendo a formare la coscienza collettiva del pubblico. In definitiva il libro ci mostra come le serie TV siano diventate un elemento imprescindibile del panorama culturale odierno, un fenomeno in grado di unire diverse generazioni attraverso un linguaggio comune e di stimolare il dibattito su temi cruciali. Che si tratti di una finestra sul presente, di uno sguardo nostalgico al passato, o di una speculazione sul futuro, le serie TV si confermano come uno strumento potentissimo per interpretare e influenzare la società in cui viviamo.

