I nuovi rooftop gastronomici sui tetti di Roma

Roma è una città ricca di storia, arte e cultura, ma anche un paradiso per gli amanti della buona cucina. Dai ristoranti stellati alle tradizionali trattorie, offre un panorama gastronomico unico al mondo. Tra le vie acciottolate e le piazze monumentali si trovano locali che celebrano la cucina romana classica, come cacio e pepe, carbonara e amatriciana, accanto a proposte innovative e creative. Non mancano opzioni per gli amanti dello street food e delle proposte contemporanee, come nei vivaci quartieri di Trastevere e Testaccio. A Roma, infatti, ogni piatto racconta una storia, rendendo ogni pasto un viaggio indimenticabile nella cultura e nell’anima della città eterna.

Da maggio 2023, MAIO Restaurant & Rooftop ha inaugurato la sua nuova sede nella capitale, arricchendo l’ultimo piano della Rinascente di Via del Tritone con una proposta gastronomica e architettonica senza pari. Dopo una completa ristrutturazione, il ristorante presenta un concept innovativo, che unisce tradizione e contemporaneità in una location articolata su due piani. Un luogo esclusivo che offre ai suoi ospiti una vista unica sulla città eterna e un viaggio culinario indimenticabile.

La terrazza, suddivisa tra il 6° e il 7° piano, è il cuore pulsante di questa esperienza. Di giorno, la luce naturale illumina gli interni accoglienti, mentre la sera la magia del tramonto romano si riflette sui bicchieri e accompagna aperitivi e cene sotto il cielo stellato. MAIO Restaurant & Rooftop si distingue per l’equilibrio tra sapori autentici e interpretazioni innovative, grazie alla guida dello chef Luca Seveso, un maestro della cucina italiana con un’esperienza di oltre 16 anni alla direzione della cucina MAIO a Milano. Tra le delizie: Cheeseburger di Danese con cheddar, bacon, lattuga e salsa burger; Uova al tegamino con fonduta e tartufo bianco; Risotto alla Milanese mantecato con zafferano con mirtilli e funghi; Tuffoli al ragù d'astice con cipollotto e guanciale croccante; Roast-beef con sugo di Vitello, cipolla rossa marinata e peperone friggitello; Zuppetta di cioccolato, hibiscus e bignè alla crema.

Seveso punta su ingredienti di alta qualità e un rigoroso rispetto della stagionalità, creando piatti che celebrano le radici della tradizione italiana senza rinunciare a tocchi di creatività. A Roma, il menù è arricchito da influenze locali, con proposte che spaziano dal raw bar di pesce crudo al mattino fino ai piatti iconici rivisitati in chiave contemporanea per la sera. Ogni portata è pensata per soddisfare un pubblico internazionale e raffinato, offrendo esperienze accessibili ma sempre esclusive.

Oltre alla cucina, MAIO Restaurant & Rooftop stupisce per il suo ambiente sofisticato. L’architetto Giorgia Longoni ha saputo creare spazi che esaltano la bellezza del panorama e il comfort degli ospiti. Al piano inferiore, il bar realizzato in marmo verde Alpi con specchi e bottigliera rappresenta il primo impatto visivo: un elemento scenografico che invita a rilassarsi sorseggiando un drink.

Le ampie vetrate uniscono gli ambienti interni e la terrazza coperta, dove il legno caldo, i tappeti e il verde delle piante creano un’atmosfera accogliente ma sofisticata. Al 7° piano, travertino e ottone caratterizzano la terrazza panoramica, con tavoli alti e lounge dedicati a chi vuole godersi un drink o una cena informale con vista sui tetti di Roma.

MAIO Restaurant & Rooftop è solo l’ultima tappa di un percorso imprenditoriale che affonda le sue radici in Piemonte. La famiglia Maio ha iniziato il suo viaggio nel mondo della ristorazione con passione e dedizione, arrivando nel 2007 a Milano, dove il loro ristorante è divenuto il fiore all’occhiello della Food Hall di Rinascente Milano Duomo.

Il gruppo MAIO è cresciuto, portando la propria filosofia culinaria in altri ambiti, come MAIO Catering, specializzato in eventi di alta gamma, e Be-Steak, una celebrazione della carne alla griglia, presente a Milano Duomo e Milano Rho Fiera. Dal 2024, inoltre, il gruppo guiderà l’Alfa Romeo Café e Bistrot presso il Museo di Arese, un progetto che conferma la sua visione imprenditoriale innovativa.

MAIO Restaurant & Rooftop non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza a 360 gradi che unisce gusto, bellezza e tradizione italiana. La prestigiosa selezione di vini, con etichette emergenti e classici del Made in Italy vinicolo, completa un’offerta culinaria già straordinaria.

Il nuovo spazio a Roma rappresenta un perfetto equilibrio tra storia e modernità, dove la cucina diventa un ponte tra passato e futuro. Un invito a riscoprire i sapori italiani in una cornice unica, per chi cerca non solo un pasto, ma un ricordo da portare con sé.