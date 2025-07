Valentino, banditi irrompono nella sua villa: la sicurezza apre il fuoco

Momenti di terrore nella sontuosa villa di Valentino a Roma. Lo scorso fine settimana, due individui incappucciati hanno cercato di introdursi nella residenza situata in via Appia Pignatelli, ma il loro piano è stato sventato grazie all'intervento rapido di una guardia giurata.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni della Polizia, i malintenzionati sono riusciti a oltrepassare il confine esterno della proprietà, arrivando fino al giardino. Proprio in quel frangente è scattato l’allarme, e l’addetto alla sicurezza, per spaventarli e farli desistere, ha esploso un colpo di pistola in aria. “A quel punto, i due banditi si sono dati alla fuga dopo essere saliti a bordo di un'automobile”.

All’interno della villa, in quel momento, si trovavano lo stilista e alcune persone del suo entourage, tra collaboratori e personale di servizio. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno avviato le indagini e stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di identificare i responsabili.

L’ipotesi più accreditata è che i ladri fossero intenzionati a rubare beni di valore, contanti e oggetti di lusso. Tuttavia, secondo quanto riferito, “al momento non risultano né danni né furti all'interno della villa”.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due banditi sono arrivati nei pressi della villa a bordo di una Fiat Panda, che hanno parcheggiato nei pressi dell'ingresso, per poi fare breccia dal giardino della villa, distruggendo parte della recinzione. Il tentativo di rapina è avvenuto la domenica pomeriggio: il silenzio è stato rotto dagli spari della vigilanza privata. Alcune persone, dopo il botto, sono uscite di casa per capire cosa stesse succedendo. Come detto ora, al vaglio degli interrogatori, le registrazioni delle telecamere di zona per cercare di ricostruire il percorso dei banditi ed identificarli.