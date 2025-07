Marino, Porsche a folle velocità travolge una Mercedes: chi c'era alla guida

Impatto violentissimo nel centro di Marino, non lontano da Roma: come si vede in un filmato pubblicato da "Welcome to Favelas", una Porsche si lancia a tutta velocità per strada, invade la corsia opposta al senso di marcia e si scontra con una Mercedes. L'auto di lusso, come si è scoperto in un secondo momento, era a noleggio ed era guidata da un uomo di 31 anni sotto l'effetto di alcol e droga, che si è allontanato dopo lo schianto; mentre al volante della macchina investita c'era un 83enne originario di Avellino ma residente a Grottaferrata, ancora ricoverato in gravi condizioni.

"Non può esserci tolleranza per chi, come questo criminale, mette in serio pericolo la vita altrui. Massimo della pena prevista, e mai più patente di guida", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sui social. Il pirata della strada è stato arrestato e si trova adesso in carcere a Velletri con le accuse di lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso.