La tradizione del panettone di Natale in Italia

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

06 dicembre 2024 a

a

a

Con l’avvicinarsi del Natale, la scelta dei panettoni diventa uno degli aspetti più attesi delle festività. Questo dolce tradizionale, simbolo di convivialità e calore familiare, è ormai un must sulle tavole di tutta Italia, ma scegliere il panettone giusto può risultare una vera sfida, visto l'incredibile assortimento di varianti e specialità presenti sul mercato. Tra le opzioni artigianali e quelle industriali, le proposte si moltiplicano, con innovazioni che vanno dalla farcitura classica a combinazioni più audaci e gourmet. Le tradizioni regionali, le ricette tramandate di generazione in generazione e l’utilizzo di ingredienti tipici locali arricchiscono l’offerta, trasformando ogni panettone in un'esperienza unica. L'attenzione alla qualità delle materie prime, la lievitazione naturale e l'abilità dei maestri pasticceri sono diventati fattori determinanti per chi cerca un dolce che non solo rispetti la tradizione, ma che sappia anche sorprendere con nuovi sapori e presentazioni.

A questo proposito la Pasticceria Lorenzetti celebra il Natale 2024 riportando al centro della scena il Nadalin, l’antico dolce veronese che affonda le sue radici nella tradizione medievale della città scaligera. Protagonista del catalogo natalizio di quest’anno, il Nadalin, noto per la sua forma a stella e il sapore delicato, è affiancato da un ricco assortimento di specialità dolciarie che riflettono l’impegno della storica pasticceria nel preservare e innovare il patrimonio gastronomico locale. Oltre a questo simbolo natalizio, Lorenzetti propone altre creazioni d’eccellenza, tra cui il Caffettone, l’Agostin in versione classica e integrale, il Mandorlato artigianale e la Veneziana al recioto, nonché un nuovo lievitato privo di lattosio e canditi, pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alle intolleranze alimentari.

Il Nadalin, dolce che risale all’epoca dei Della Scala nel XIII secolo, sarebbe stato ideato su richiesta della nobile famiglia per rappresentare la grandezza di Verona. La sua consistenza morbida e burrosa lo ha reso un’icona delle festività locali, tanto che molti lo considerano il progenitore del più celebre pandoro, nato solo alla fine dell’Ottocento. La sua forma stellata, inoltre, è avvolta da miti e leggende, che lo collegano tanto alla cometa dei Magi quanto al culto del sole, simbolo di luce e prosperità. Passando ai nuovi protagonisti del catalogo, spicca il Caffettone, un lievitato che unisce il gusto intenso del caffè monorigine e del caramello salato, ottenuto attraverso un’infusione a freddo che ne esalta gli aromi. Il risultato è un dolce profumato e avvolgente, pensato per gli amanti delle combinazioni audaci.

L’Agostin, altro fiore all’occhiello del marchio registrato Lorenzetti, stupisce con la sua consistenza soffice e la crosta dorata, arricchita da note di limone che donano un equilibrio perfetto tra dolcezza e freschezza. Disponibile anche nella variante integrale con albicocche, questo dolce è un tributo alla tradizione con un tocco di modernità, grazie all’utilizzo di farina integrale e zucchero muscovado, che conferiscono una dolcezza più delicata e un sapore rustico, ideale per chi cerca un piacere più autentico e nutriente. Non può mancare il Mandorlato, storica specialità natalizia di Cologna Veneta, che Lorenzetti propone in una versione ricca di mandorle tostate di Bari e miele d’acacia, esaltando la croccantezza e il profumo di ingredienti selezionati con cura. Questo dolce, che vanta origini antiche risalenti alla Serenissima Repubblica, è un concentrato di tradizione e artigianalità, perfetto da gustare in compagnia o come raffinato dono natalizio. Infine, la Veneziana al recioto rappresenta un incontro tra l’arte della pasticceria e la tradizione enologica veronese: il vin Recioto DOCG, con la sua dolcezza avvolgente, si sposa armoniosamente con l’impasto soffice, donando al lievitato un carattere inconfondibile.

La storia di Pasticceria Lorenzetti affonda le sue radici nel 1970, quando Renzo Lorenzetti, dopo anni di esperienza nelle pasticcerie più rinomate del Veronese, decise di aprire il proprio laboratorio a San Giovanni Lupatoto. Oggi, sotto la guida del figlio Daniele Lorenzetti, membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano, l’azienda continua a essere un punto di riferimento per i lievitati di qualità. Il segreto del loro successo risiede nella fedeltà alle tradizioni e nella scelta di materie prime di eccellenza, combinate con un lievito madre che viene curato con passione dal 1960. La ricerca della perfezione in ogni dettaglio ha permesso ai prodotti Lorenzetti di conquistare una clientela affezionata, che ogni anno attende con trepidazione le novità del catalogo natalizio.

Un'altra pasticceria degna di nota è la storica pasticceria siciliana Tomarchio, che celebra il Natale 2024 con una selezione di lievitati artigianali che incarnano la tradizione e l’eccellenza della Sicilia, puntando a portare sulle tavole degli italiani un’esperienza di gusto unica. Ogni panettone nasce da una selezione accurata di materie prime locali, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità: l'uva siciliana senza semi viene essiccata naturalmente, le arance candite provengono al 100% dall’isola, mentre mandorle, pistacchi e oli essenziali esprimono il meglio della terra siciliana. Tomarchio utilizza esclusivamente cioccolato puro e vaniglia Bourbon del Madagascar, garantendo un aroma inconfondibile e una genuinità che si riflette nella lunga lievitazione naturale di oltre 20 ore; il risultato è un impasto soffice e profumato, arricchito con burro italiano e uova fresche, frutto dell’esperienza dei maestri pasticcieri dell'azienda che uniscono sapientemente tradizione e innovazione. Nel catalogo 2024 spiccano diverse varianti di panettone: il Classico, con uvetta dell’Etna essiccata al sole e scorze di arancia candita, è un omaggio alla ricetta tradizionale; il Mandorlato, glassato con mandorle siciliane di alta qualità, si distingue per il suo gusto ricco e la croccantezza irresistibile; il Cioccolato, con copertura di cioccolato fondente e nocciole Tonda Giffoni, offre un’esperienza lussuosa grazie a golose gocce di cioccolato fondente e al latte; il Panettone al Pistacchio, privo di canditi, si esalta con una crema di pistacchio siciliano e una copertura di cioccolato al pistacchio con granella di zucchero. Non mancano le opzioni per chi preferisce sapori più delicati: il Panettone senza canditi e uvetta è perfetto per chi ama la semplicità, mentre il Panettone Profumi di Sicilia, senza canditi, è accompagnato da un set di confetture extra nei gusti tipici dell’isola come fico d’India e fragole di Maletto. Completa la gamma il Pandoro artigianale, realizzato seguendo un rigido disciplinare che prevede l’uso di burro da panna fresca 100% italiana e una lavorazione meticolosa per un risultato soffice e profumato. Tomarchio non si limita a deliziare i palati, ma si impegna anche in un percorso di sostenibilità: utilizza energia solare, riduce gli sprechi con un sistema di produzione “just in time” e gestisce ecologicamente le risorse idriche, dimostrando una responsabilità etica che va oltre la qualità dei prodotti. Il rinnovato e-commerce sul sito www.tomarchio.eu permette di scoprire e acquistare comodamente da casa queste specialità natalizie, portando un pezzo di Sicilia sulle tavole italiane. Fondata negli anni Cinquanta come laboratorio di pasticceria secca, Tomarchio ha raggiunto la notorietà negli anni Sessanta grazie alla Tortina Tomarchio, divenuta sinonimo di genuinità e tradizione. Dopo oltre sessant’anni, l’azienda rappresenta un modello di pasticceria siciliana moderna, coniugando l’artigianalità con tecnologie avanzate per un’offerta che rispetta la tradizione ma guarda al futuro, confermandosi un leader nel settore per innovazione e impegno verso la sostenibilità.

Per il Natale 2024 invece la Pasticceria Tabiano di Tabiano Terme sorprende con un catalogo ricco di prelibatezze dove spicca la nuova Focaccia Amarena e Tre Cioccolati, un dolce che si distingue per il suo carattere artigianale e un sapore che celebra l’eccellenza dei maestri pasticcieri locali. Realizzata con cioccolato fondente al 62%, cioccolato al latte, cioccolato bianco e amarene candite provenienti dal Modenese, questa focaccia è molto più che un semplice dessert: è una sinfonia di sapori che unisce la morbidezza del lievito madre, custodito gelosamente da generazioni, con l’intensità del cioccolato e la dolcezza delicata dello sciroppo all’amarena. Il segreto di questa focaccia risiede nell’attenta selezione delle materie prime e nel rispetto delle tradizioni, senza l’uso di conservanti, per garantire un prodotto autentico e genuino, un vero viaggio nei sapori di un tempo che si rinnova ogni anno. La Pasticceria Tabiano è da sempre sinonimo di artigianalità e qualità; grazie al maestro lievitista Davide Ferri, i loro lievitati sono riconosciuti per la loro leggerezza e alta digeribilità, caratteristiche che li rendono unici nel panorama dolciario italiano. Il laboratorio di Tabiano Terme non solo mantiene vive le tradizioni, ma guarda anche al futuro con innovazioni che rendono omaggio ai personaggi storici e alla cultura gastronomica del territorio di Parma, città riconosciuta dall’UNESCO. Tra i grandi classici della pasticceria, oltre alla focaccia all’amarena, spiccano anche le Focacce e i Pandolce all'olio extravergine di oliva, celebri per la loro sofficità e gusto senza pari, sempre preparati con farine macinate con sistema integrato che ne esaltano la fragranza e la freschezza. L’impegno della Pasticceria Tabiano non si ferma alla produzione, ma si estende anche all’offerta di un’esperienza immersiva nel loro elegante locale immerso nel verde di Tabiano Terme, dove i clienti possono rilassarsi e assaporare queste prelibatezze accompagnate da un caffè pregiato o un tè selezionato. Con una filosofia che unisce tradizione e innovazione, la Pasticceria Tabiano conferma ancora una volta la sua dedizione alla qualità assoluta, rendendo il Natale 2024 un’occasione per scoprire il piacere autentico dei sapori di un tempo, ora disponibili anche nel loro rinnovato catalogo natalizio.

Memorabile il Brontese di Pistì: il panettone che racconta la magia dell'Etna, un dolce artigianale ricoperto di cioccolato bianco e farcito con un cuore di crema al pistacchio che esalta tutto l'oro verde della Sicilia. Prodotto con ingredienti di altissima qualità, nasce da un impasto a lievitazione naturale che viene coccolato con acqua surgiva e lievito madre curato sin dal 1968, lievitando fino a 36 ore per garantire una sofficità e una digeribilità senza pari. Tra le creazioni di Pistì, il Brontese Bianco è senza dubbio il più rappresentativo, simbolo di una tradizione che fonde antiche tecniche di pasticceria con la ricchezza del Pistacchio Verde di Bronte DOP, raccolto alle pendici del vulcano più attivo d'Europa. Bianco come la neve che imbianca l'Etna, questo panettone è una vera opera d'arte gastronomica: un guscio di cioccolato bianco e granella di pistacchio racchiude un impasto soffice arricchito da una crema al pistacchio che seduce al primo assaggio. Prodotto nei laboratori scavati tra le sciare solidificate dalle eruzioni etnee, il Brontese Bianco viene offerto a 21 euro per 900 grammi, disponibile sia nella grande distribuzione che attraverso l’e-commerce su pisti.it. Il segreto dei panettoni Pistì sta nell’attenzione ai dettagli: dalla scelta degli ingredienti al processo di lavorazione, ogni passaggio è eseguito con cura maniacale per preservare i sapori autentici della terra siciliana. Fondata circa quindici anni fa a Bronte, Pistì è il frutto dell’intuizione di Nino Marino e Vincenzo Longhitano, che hanno unito le loro competenze per creare una piccola produzione di alta pasticceria. L'inizio di Pistì è segnato dal successo immediato al “Cibus” di Parma, evento che ha aperto le porte della grande distribuzione e spinto l'azienda a espandersi con l'acquisto di una pasticceria nel cuore di Bronte. Oggi Pistì è un'icona del territorio, con un fatturato che supera i 55 milioni di euro e una presenza in oltre 80 Paesi, tra cui Nuova Zelanda, Australia e Giappone. L'azienda impiega 90 dipendenti stabili, che salgono a 160 durante i picchi di produzione, dimostrando che la qualità artigianale può convivere con un approccio imprenditoriale dinamico. Con la sua dedizione alla qualità, Pistì porta il sapore autentico della Sicilia in tutto il mondo, trasformando il panettone Brontese in un simbolo di eccellenza e tradizione.

Per il Natale 2024, invece, la Pasticceria Bonfissuto di Canicattì presenta una nuova collezione di panettoni che celebra arte e sicilianità, confermando la sua dedizione a valorizzare i sapori autentici della terra di Sicilia. In un viaggio che unisce tradizione e innovazione, i fratelli Giulio e Vincenzo Bonfissuto propongono quattro creazioni uniche: dal ricco Panettone al Torrone siciliano, impreziosito da una copertura di cioccolato bianco, mandorle e torroncino, con un cuore cremoso al torrone, al Panettone Barocco siciliano, un’edizione limitata dal sapore fruttato con fragoline, canditi di arancia e limone di Sicilia, coronato da una glassa croccante di mandorle e nocciole che richiama l’opulenza del barocco siciliano. Innovazione e modernità si incontrano nel Panettone Digital Art, un omaggio all’arte digitale, ricoperto di cioccolato al latte e ripieno di una crema al Baileys con pezzi di mela aromatizzati alla cannella, un mix che reinterpreta il classico dolce natalizio con un tocco contemporaneo. Tuttavia, la vera punta di diamante della collezione è il Panettone Diodoros, nato dalla collaborazione con il ristorante Casa Diodoros all’interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento; questo panettone celebra il legame profondo con la terra siciliana, utilizzando farine di grani antichi come la Maiorca, scorze d’arancia candite, mandorle e pistacchi coltivati localmente, un omaggio alla biodiversità e al patrimonio culturale della Sicilia. La produzione limitata a soli 500 pezzi sottolinea l'impegno per la sostenibilità e la tutela del territorio, facendo di Diodoros non solo un dolce ma un manifesto di autenticità e rispetto per le risorse autoctone. Con un fatturato in crescita e una forte presenza sul mercato internazionale, la Pasticceria Bonfissuto continua a essere un punto di riferimento per la tradizione dolciaria siciliana, reinterpretata con un tocco di creatività e passione; dalla provincia di Agrigento alle tavole di tutto il mondo, i panettoni Bonfissuto raccontano una storia di gusto, arte e dedizione che va oltre le festività, celebrando la Sicilia in ogni fetta.

Vi è poi Claudio Gatti, uno dei maestri pasticceri più apprezzati d'Italia e Presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e Panettone Italiano, che ha recentemente inaugurato una nuova pasticceria a Parma, dal nome "Natural Sweets". Questo spazio rappresenta un sogno che si realizza per il pasticciere parmigiano, che ha voluto creare un luogo dove tradizione, innovazione e benessere si fondono in perfetta armonia. Il laboratorio, situato in via Calatafimi 35, si propone come un vero e proprio punto di riferimento per chi è attento alla qualità degli ingredienti e alla propria salute, senza però voler rinunciare al piacere di un dolce artigianale e genuino. "Natural Sweets" non è solo una pasticceria, ma un luogo dove la cura per il benessere e la sostenibilità si uniscono all'eccellenza dei lievitati, tra cui panettoni, focacce e dolci natalizi. Per il Natale 2024, Gatti ha deciso di lanciare una linea completamente dedicata al benessere, pensata per chi ha esigenze alimentari particolari ma non vuole rinunciare al gusto. La linea "Natural Sweets" include panettoni senza glutine e senza lattosio, con una proposta che va incontro alle richieste di una clientela sempre più attenta alla salute e alla qualità degli ingredienti. Tra i prodotti di punta della nuova collezione natalizia, spiccano panettoni con farciture originali e golose. Un esempio è il panettone con crema chantilly, soffice e ricco, perfetto per chi ama i dolci delicati e raffinati. Non mancano varianti più fresche e aromatiche come il panettone con crema al mandarino, che unisce la freschezza degli agrumi alla morbidezza dell'impasto, e il panettone al limoncello, che offre un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità. La vera innovazione però arriva con il panettone senza glutine e senza lattosio, che non è solo un'opzione per chi è intollerante, ma una scelta che permette a chiunque di gustare un dolce che coniuga gusto e leggerezza. Ogni prodotto della linea è pensato per offrire un'esperienza sensoriale unica, che va oltre il semplice piacere del palato, ma coinvolge anche la cura del corpo e della mente. Gatti ha voluto anche rivolgersi a un pubblico di sportivi, creando un dolce monoporzione altamente proteico, che si distingue per l’utilizzo di farine alternative come avena e riso, che garantiscono un basso contenuto di glutine e sono dolcificati con zuccheri naturali. A sottolineare l'impegno per la sostenibilità, il packaging di questi dolci è realizzato in alluminio ecosostenibile, riducendo l'impatto ambientale senza rinunciare alla praticità.

La pasticceria "Natural Sweets" non si limita a essere un luogo di acquisto, ma si propone come un laboratorio d'eccellenza, dove il benessere e la tradizione si incontrano in ogni creazione, grazie all'uso di materie prime di alta qualità, biologiche e senza additivi. Inoltre, Gatti è da sempre un grande sostenitore della valorizzazione dei prodotti del territorio e della tradizione pasticcera italiana, come dimostra l'uso dei grani antichi locali, dei lieviti madre e di ingredienti stagionali e biologici. La sua esperienza si è forgiata in anni di lavoro accanto ai grandi maestri della lievitazione, come Achille Zoia, e in prestigiose scuole come Cast Alimenti, un percorso che gli ha permesso di affinare le sue tecniche e la sua visione innovativa della pasticceria. Il progetto "Natural Sweets" rappresenta per Gatti un nuovo capitolo nella sua carriera, che gli permette di ampliare la sua offerta con un occhio sempre attento alla salute e alla sostenibilità, senza mai compromettere la qualità e il gusto che lo hanno reso celebre. L’obiettivo di Gatti è chiaro: proporre dolci che rispondano alle esigenze moderne, in cui il piacere e la salute convivono in perfetta sintonia. "Natural Sweets" è la testimonianza di un impegno costante verso l’eccellenza, la tradizione e l’innovazione, con una visione che pone al centro l’attenzione per il benessere del consumatore e per l’ambiente. Insomma, il meglio dei pasticceri italiani per un Natale da favola.