Montecarlo e l'Italia: un ponte di sostenibilità e relazioni internazionali

Montecarlo, icona della Costa Azzurra, si conferma una delle destinazioni più ambite al mondo, grazie alla sua capacità di coniugare lusso, bellezza e innovazione. Ma il Principato non è solo un luogo esclusivo: è anche un crocevia di idee, culture e iniziative che guardano al futuro. Uno degli esempi più rappresentativi di questo spirito è il Club degli Ambasciatori della Destinazione Monaco, una realtà che da oltre un decennio promuove collaborazioni tra Monaco e l’Italia, con un occhio attento alla sostenibilità e alle relazioni internazionali.



Un Club nato per creare legami

Fondato nel 2014 dall’italiano Gianmarco Albani, attualmente Coordinatore Nazionale, il Club è stato ideato con l’obiettivo di creare una rete esclusiva di personalità italiane e internazionali capaci di contribuire alla promozione del Principato come destinazione di eccellenza. Fin dai suoi esordi, il progetto ha goduto del sostegno dell’Ambasciata del Principato di Monaco in Italia, oggi rappresentata da S.E. Anne Eastwood, e ha saputo crescere grazie alla collaborazione con il Monaco Economic Board, diretto da Guillaume Rose, figura chiave nel promuovere la cultura e il patrimonio del Principato.





Un network esclusivo: i Consoli Onorari e gli Ambasciatori

Il Club deve gran parte del suo successo ai Consoli Onorari del Principato di Monaco, responsabili della selezione delle personalità che possono entrare a far parte di questa prestigiosa rete. Da nord a sud Italia, i Consoli animano le attività del Club con eventi che valorizzano l’incontro tra professionisti e imprenditori, alimentando una fitta rete di relazioni che trova nel Gala di dicembre il suo momento culminante. Questo evento annuale rappresenta non solo un’occasione di svago e convivialità, ma anche una piattaforma di networking e di scambio culturale in un contesto di rara eleganza.





La sostenibilità come valore fondante

Oltre alla promozione del lusso e dell’eccellenza, il Club si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, un tema centrale nelle politiche del Principato. Come ha ricordato Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato a Venezia e Presidente Nazionale ad honorem del Club, “la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma una necessità per preservare il nostro futuro”. Tra le iniziative più significative spicca la visita del Principe Alberto II a Padova, città riconosciuta dalla Commissione Europea come esempio di smart city per la neutralità climatica entro il 2030.



L’impegno del Principato verso l’ambiente è incarnato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, che si occupa di sostenere progetti per la lotta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela della biodiversità. Durante il Gala di dicembre, Marco Colasanti, Presidente della branca italiana della Fondazione, ha sottolineato l’importanza di queste azioni, evidenziando come il Principato sia un modello per tutte le realtà che vogliono coniugare progresso e rispetto per l’ambiente.