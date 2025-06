Flavio Briatore, "come Sinner. L'Italia non merita che io ci viva"

"L'Italia non merita che io ci viva". Flavio Briatore è così: diretto fino ad apparire brutale. Intervistato dal Corriere della Sera, il super manager di Cuneo ma ormai cittadino del mondo rivendica tutto quello che ha fatto in carriera, creato e sbagliato. Ha sempre rischiato in prima persona e in prima persona ci ha rimesso quando ha fatto cilecca, sottolineando però la capacità di correggersi in corsa. Nell'imprenditoria, aprendo locali e brand in tutto il pianeta, come nello sport, l'amatissima Formula 1.

Come sempre, nessuno è profeta in patria e a sinistra gli hanno sempre contestato di avere la residenza a Montecarlo (da 15 anni) per non pagare le tasse. "Mah, io sono iscritto all'Aire da 45 anni - spiega -. Per 15 ho vissuto stabilmente a New York, lavorando per Benetton, poi quando è iniziata la mia avventura in Formula 1 mi sono trasferito in Inghilterra e sono rimasto lì per altri 20. In Italia non ho un conto corrente dagli anni 80".