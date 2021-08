Eleonora Brigliadori, ritorno e delirio: "Sinapsi in cortocircuito", fino a dove si spinge

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Raimondo Todaro ha annunciato di lasciare definitivamente Ballando con le Stelle, dopo 16 anni di carriera per fare il coach a Amici. Il ballerino, però, ha comunicato la decisione tramite i social e, sembra che anche la conduttrice e padrona di casa Milly Carlucci, l’abbia saputo allo stesso modo. Si é arrabbiata e ha fatto un post: “ Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che ganno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post.”

***

George Clooney Amal Alamudinn aspettano il loro terzo figlio, questa è il gossip che gira sui social e che si fa sempre più insistente. La signora Clooney dovrebbe essere giunta al primo trimestre della sua dolce attesa. Nel caso la notizia dovesse essere confermata dalla coppia si tratterebbe di una gravidanza arrivata quattro anni dopo la nascita dei gemelli Ella e Alexander.

***

“Sapore di Mare”, questo il titolo della festa anni sessanta (con tanto di pattino in piscina) nella magione di Antonio Tomassini e della splendida moglie Ilaria Capponi che diventeranno genitori. Due grandi sorprese per gli ospiti: il concerto di Mario Lavezzi, regalo di Arturo Artom al cui Cenacolo il cantautore é presenza assidua. E poi l’arrivo in Apecar di Alessandro Ristori, leader dei Portofino’s.

***

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto infuriare molti dei loro followers a causa di un post su Instagram, in occasione delle loro vacanza a Ibiza. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha deciso di condividere su Instagram un video che ha generato l’indignazione dei fan. Ignazio Moser ha mostrato lo scontrino delle sue cene e il prezzo è davvero uno schiaffo alla miseria: ben seimila e ottocento euro...

***

Anche Chiara Ferragni ha fatto imbufalire alcuni suoi followers per il costo dei trolley della sua nuova linea. I nuovi trolley di lusso firmati Chiara Ferragni sono acquistabili sul sito del brand dell’influencer. Dall’inizio del lancio mediatico, l’accessorio si è rivelato un must. I trolley di lusso sono in tre colori: nero, blu e rosa. A renderli particolari è il solito occhio che da sempre contraddistingue il brand dell’influencer.

***

Si chiama Sushi, ma non é giapponese: é il cane di Cristano Malgioglio che ora, essendo in tournée, la lasciato dai nipoti in Sicilia. Il cantautore dice che l’animaletto scappa quando vede le cagnoline mentre é felicissimo se incontra i maschietti. Dice: “ Ora in famiglia siamo gay in due. Era ora.”

***

Dopo le mitiche Marina Cicogna e Vania Protti Traxler, abbiamo finalmente una nuova icona della produzione. Dopo tanti film e fiction di successo, all’apice della sua carriera d’attrice, Isabella Orsini dieci anni fa rinunciò a firmare diversi contratti da favola per entrare in una vera favola, ovvero sposare in Belgio il principe Edouard Lamoral de Ligne de La Trémoille. Ma non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo ed é diventata produttrice cinematografica e televisiva. Con la sua ultima coproduzione, Freaks Out di Gabriele Mainetti ( Lo Chiamavano Jeeg Robot) ha fatto il botto: il film é in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

***

Eleonora Brigliadori é tornata e si é messa a parlare di Covid: “ “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente. La mascherina non protegge da nulla, ma manda in corto circuito le vostre sinapsi...”

***

Continua il totonomi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: ora é il turno di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia. Oggi Nicola ha 32 anni, da quando ne aveva 18 ha avuto grossi problemi di droga. Patrizia Mirigliani per lui ha fatto di tutto, dalle comunità ai ricoveri, ma alla fine, all’ultima manifestazione di violenza del figlio, è stata costretta a denunciarlo. Ora il ragazzo sta meglio e entra nella casa più spiata d’Italia dove ci saranno anche Tommaso Eletti da Temptation Island e Giucas Casella.

***

Finita (per ora) un’amicizia. Tommaso Zorzi ha omofone le affermazioni messe in rete, aveva deciso quindi di prendere le distanze da Francesco Oppini. Alba Parietti ha quindi deciso di intervenire, difendendo suo figlio. Le dichiarazioni di Oppini, erano state rinvenute in un vecchio video in cui il ragazzo ridevo delle parole usate comunemente insultare gli omosessuali. Oppini si é difeso dicendo che era una “goliardata” di otto anni orsono e di essersi spesso schierato a favore del movimento LGBTQ.

***

Cher ama l’Italia e durante il suo recente soggiorno si é concessa ai fan anche se in molti hanno pensato si trattasse di una sosia. Bagno di folla per la star dai Due Gemelli a Portofino. Si é poi spostata in Versilia dove é stata al Sushi Jazz a Pietrasanta ospite di Madame Betty che ha aperto altri due locali. Roberta Torres, conosciuta come Madame Betty, titolare del frequentatissimo Sushi Jazz in via Stagio Stagi 34/36 a Pietrasanta (tel.058470398),ha raddoppiato:stavolta in via Stagi a Forte dei Marmi. Nel fondo che ha ospitato il negozio di abbigliamento ’Il Bazar di Lungocanale’ ecco Forte Jazz (via Stagio Stagi 45, tel. 05841533309). Ed ecco il tris con Sushi Jazz Versilia che ha aperto in piazza XXIV Maggio 36, tel 05841532378, a Tonfano con maxi dehor e musica dal vivo.

***

Il Presidente, la nuova Italia di Draghi non è soltanto un'analisi a tutto tondo su Mario Draghi e la sua mission di governo, ma è soprattutto il ritratto in presa diretta di un'Italia finalmente in grado di affrontare i suoi problemi endemici e di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Con questo libro, Monica Setta ha battuto ogni record non solo di vendite: due libri in pochi mesi, questo e Quadrare i Conti. La scrittrice più prolifica d’Italia.

***

Daniela Javarone, presidente Amici della Lirica, ha ricevuto l'investitura di Dama Commendatore di Merito del Sacro Militare Ordine di San Giorgio delegazione della Lombardia alla basilica di Sant'Eustorgio dal Conte Giuseppe Rizzani ,delegato dell’ordine della Lombardia, che le ha consegnato il diploma. Tra i presenti S.A.I.R. l’Arciduca Martino d’Austria Este, S.A.R. il Principe Serge di Jugoslavia e Gabriele Albertini responsabile del sacro ordine milanese.

***

Stanno per ammazzare le radio. Adesso è arrivato il momento di alzare il volume perché la battaglia al nuovo Tusmar, il Testo Unico pieno di tecnicismi e sottigliezze, è iniziata. C’è poco tempo, bisognare fare presto. Il Tusmar sembra quasi una “supercazzola” poco chiara per chi non conosce il settore. Ma i radiofonici sono preoccupati e sul piede di guerra perché adesso la radio rischia di scomparire per davvero. Non era mai accaduto prima. Facciamo un piccolo passo indietro. La spegnimento dell’FM a favore del DAB (la radio digitale) è un vero pericolo per tutte: super station e piccole. Ci sono due date da segnare: il 5 agosto, quando il Testo Unico arriva in Cdm, che potrebbe licenziarlo o modificarlo (ipotesi difficile per mancanza di tempi). La questione, in questo caso, da tecnica potrebbe diventare politica. E poi l’8 agosto: si tratta di una data chiave e molto importante per dare seguito alla Legge di Delegazione Europea (il Governo italiano sarà chiamato ad adottare i decreti legislativi). Intanto, quel Testo Unico, pieno di tecnicismi, rischia di far perdere ai radiofonici il treno della grande opportunità della riforma del settore, voluta da anni

***

Medicina estetica circolare la nuova frontiera della bellezza Si parla sempre più spesso di medicina estetica circolare ma in pochi sanno esattamente cosa sia. Riporto di seguito alcune affermazioni del Dottor Mauro Conti, ideatore del progetto:” la medicina estetica circolare, è una risoluzione profonda e duratura degli inestetismi, quali rughe, cellulite, lassita’ cutanea, smagliature. Non è un palliativo come spesso la medicina estrica o i rimedi in commercio propongono ma è una nuova vita per i tessuti. Solo attraverso una serie di sinergie mirate a contrastare il problema e grazie all’aiuto di tecnologie avanzate , possiamo riattivare un meccanismo rallentato e contrastare gli effetti del tempo facendolo divenire un prezioso alleato”, Tanti I volti noti che hanno già iniziato il loro percorso di bellezza e di cura seguiti in tutto e per tutto dal bravo medico. [email protected]

***

Un tributo al made in Italy Sempre al lavoro la brava stilista Pinella Passaro, la regina delle spose ed il volto noto di numerose trasmissioni televisive. “ le mie vacanze le trascorro lavorando alla creazione della nuova campagna pubblicitaria di fine agosto”, sostiene Pinella che per ogni shorting sceglie una località italiana diversa. Bellissime le campagne pubblicitarie di Roma, Ravello, della Maremma Toscana, del lago di Orta...quale sarà la prossima tappa ? Si vocifera che sia una città importante dalla quale la moda italiana che ha risentito dei mesi di chiusura Covid, ripartirà. Un pensiero decisamente bene augurale ed un tributo alla nostra bella Italia ed al Made in Italy.

Evento di lancio di Volcán de mi Tierra, il nuovo tequila del gruppo Moët Hennessy, che si è tenuto da Carlo al Naviglio, il nuovo ristorante di Carlo Cracco a Milano.Tra gli ospiti intervenuti, Carlo Cracco e Rosa Fanti, Antonio Dimartino, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, Marco Cartasegna, Giampaolo Gambi, Giorgio Guidotti, Maria Sole Brivio Sforza e Max Maggi, Veronica Gaido e Piero Lissoni, Pasquale Natuzzi, Alessandro Enriquez, Riccardo Sciutto, Ambra Martone

***

ELVIS CRESPO cantante di fama mondiale per la prima volta nel corso della sua carriera collabora con ROCK-ARO dj Italiano. Suavemente canzone che l'ha portato al successo negli anni Novanta in America latina, negli Stati Uniti e in fine in tutto il mondo. Il primo album di Crespo era principalmente un album di musica merengue, i lavori successivi hanno esplorato percorsi differenti; come in questo ultimo singolo dove CRESPO E ROCK-ARO formano un sound dance merengue dal nome FESTA RICA. Un disco che parla di festa, la vera festa Italiana, Rica (ricca) per il mondo latino dove in ogni posto si può fare la miglior festa.ELVIS CRESPO “Agradezco la oportunidad que me da Dios y la vida de colaborar con el productor italiano Rockaro. Bienvenida a las multitudes a nuestra FESTA RICA”. (tradotto) “Ringrazio l'opportunità che mi ha dato Dio e la vita di collaborare con il produttore italiano Rockaro. Benvenuti a tutti alla nostra FESTA RICA”.ROCK-ARO “Una collaborazione a livello mondiale che mi ha reso particolarmente felice perché così posso far ascoltare la mia musica e far conoscere la mia passione. Mi auguro sia solo l'inizio.”