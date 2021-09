Gf Vip, "quanto guadagnano la Ricciarelli e la Fico"

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

15 settembre 2021 a

a

a

Katia Ricciarelli e Raffaella Fico,due concorrenti del Grande Fratello Vip, sono state fortemente volute dal conduttore Alfonso Signorini e, stando alle prime informazioni trapelate, le due signore percepiranno un cachet di 15 mila euro a settimana, fino a quando non saranno eliminate...

Questo è finalmente un periodo d’oro per Britney Spears che si prepara a convolare a nozze con il compagno Sam Asghari. L’annuncio è stato fatto dalla reginetta del pop tramite un reel condiviso sulla sua pagina Instagram in cui ha mostrato il bellissimo anello di fidanzamento ricevuto dal proprio compagno. Lui é personal trainer, modello e attore.

Flavia Vento intervistata da MOW (mowmag.com), l'innovativo magazine del gruppo editoriale AM Network, anticipa l'immimente ritorno in TV su Mediaset: “sarò nel programma di Italia 1 Back to School, condotto da Nicola Savino”.La showgirl dettaglia anche le personali pene d'amore: "col mio ultimo fidanzato serio è finita nel 2010. Dopo di lui non ho avuto nessun altro - confermando di avere interrotto i rapporti sessuali all'età di 33 anni - Magari un paio di flirt ma niente di che, sono rimasta casta." E circa la scelta religiosa di aderire a Scientology e alla grande stima per Tom Cruise, dichiara: “ora è single da quanto ho capito. E anche io lo sono. Da 11 anni ormai. Non solo single, pure casta!”

Vin Diesel, una notte brava a Milano.Il celebre attore ,in Italia per la Mostra Internazionale di Venezia ha fatto tappa al Just Cavalli di Milano in compagnia di amici e tante amiche.

L’ attore è arrivato dal Bulgari-dove soggiornava-con pochi amici ma soprattutto tante amiche. Ha salutato il pubblico presente con l’animazione e ha fatto baldoria sino a tarda notte, rientrando in hotel e lasciando il Just Cavalli Milano alle 4 del mattino con gli amici, ma soprattutto con tantissime amiche. A Venezia lo abbiamo visto con i figli Vincent, Hania Riley e Pauline e la moglie Paloma Jimenez per presenziare allo show Alta Moda di Dolce e Gabbana.

Il protagonista di Fast & Furious ha intrattenuto, in passato, relazioni sentimentali con Michelle Rodriguez e Asia Argento, conosciuta sul set di XXX. Pauline Diesel, nata nel 2015, è stata chiamata così in ricordo di Paul Walker, collega di set di Vin Diesel in Fast & Furious venuto a mancare nel 2013 in un drammatico incidente. L'attore è anche il padrino di Meadow, la figlia di Paul Walker.

La cucina del Ristorante Parioli, in via Felice Casati 45 a Milano, è quella della tradizione italiana, con tanti piatti tipici Romani, e non solo. Ci dice Francesca Leggieri, anima del locale:”Puntiamo sulla bontà di prodotti garantiti dalla filiera italiana: tutti i sapori che portiamo sulla tavola dei nostri ospiti sono selezionati con cura ed esaltati dalla maestria dei nostri chef, fedeli e fantasiosi interpreti del patrimonio della cucina del Bel Paese”.

Fallo, fortissimamente Al Circolo Mazzini di Bologna giovedì Franco Trentalance, ex divo per adulti e volto noto della TV, presenta il nuovo vino rosso della linea dall'emblematico nome: “Fallo!”. Lo scrittore e personal coach firma e presenta il nuovo vino Schioppettino, prodotto insieme alla Cantina Spolert di Prepotto e sulle cui etichette sono incluse le frasi "motivazionali" dell'autore bolognese: «La vera autostima si realizza solo conoscendo e amando se stessi», dichiara, dal retro dellabottiglia, l’ex star del porno.

Adriana Volpe opinionista al Grande Fratello

Vip viene di nuovo attaccata dall’ex marito Roberto Parli che dice in un post al vetriolo:” Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni”, e ancora, “Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”

Loredana Berté in vena di confessioni su TikTok: ha detto di aver portato il reggae in Italia con “E la luna bussó”. Un’altra curiosità su Loredana di cui nessuno era a conoscenza riguarda il fatto che David Bowie andava pazzo per i suoi fusilli al tonno. Oltre a ciò, la cantante ha rivelato che nel 1985 la casa discografica ‘Sony’ le strappò il contratto. Nel video diventato virale, la star dice di avere paura del buio.

Goliardia a Tu sì quello Vales in onda dal 18 settembre su Canale Cinque. Anche in questa nuova edizione dello show Sabrina Ferilli sarà vittima degli scherzi della sua grande amica Maria De Filippi. Nel video del backstage che é in rete si puó vedere che, mentre l’attrice viene invitata a realizzare il promo del programma, all’improvviso dei botti esplodono nello studio televisivo. Maria De Filippi nega di non c’entrare nulla con la cosa,ma Sabrina Ferilli la considera la responsabile di tutto. Vabbé.

Scherzi a Parte é partito alla grande grazie alla brillante conduzioni di Enrico Papi. Novità di questa edizione lo scherzo in diretta. Ieri è toccato a Orietta Berti. Con la scusa dell’ospitata in televisione, alla Berti è stato offerto un passaggio a bordo di un auto super tecnologica convinta di dirigersi verso gli studi di “Fuori dal coro”. Peccato che l’abitacolo si è trasformato in una trappola e la Berti è rimasta chiusa dentro. “Gancio” Mario Giordano, conduttore del programma.

Il ritorno in tv con Mattino Cinque come si sa é stato posticipato visto il successo di Morning News. A proposito di questo Simona Branchetti, intervistata da TvBlog e come ripreso da Fabiano Minacci su Biccy.it, ha detto questo:“Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Non li ho in realtà né sentiti né visti, probabilmente anche perché, alzandomi presto, vado via prima dalla redazione. In questi giorni penso che loro abbiano orari diversi dai miei. Ognuno fa quello che si sente. Non ritengo che fosse necessario che si facessero sentire e onestamente non mi sono risentita per questo”.

Arturo Artom a Il Giornale d’Italia in occasione del Concerto per Milano 2021: “Questo autunno italiano non poteva partire meglio. C’è stato il Festival di Venezia, il successo del Gran Premio di Formula 1 e stasera con il Concerto per Milano la città riparte bene e in sicurezza. La cultura è sempre una chiave per dare passione ed emozione alle persone che è quello che necessità l’Italia. Dopo le medaglie d’oro delle olimpiadi abbiamo qui oggi la Scala che è la medaglia olimpica della cultura italiana”.



Il binomio arte e casa rivendica con ardore la sua percettibilità con un evento firmato Maurizia Serra di Via della Spiga Wonderful Houses e ospitato da OBLONG Contemporary Art Gallery mercoledì 8 Settembre dalle 17.00, in occasione dell’atteso Superdesign Show 2021 September – Special Edition presso la location Superstudio Più, Via Tortona 27, il grande hub da vent’anni portavoce di innovazione e creatività guidato da Gisella Borioli.

“Surprise! L’Arte racconta”, mostra di scultura e pittura contemporanee voluta da Emanuela Venturini e Paola Marucci, vulcaniche fondatrici di Oblong Contemporary Art Gallery con sedi a Dubai e Forte dei Marmi, si terrà dal 4 al 10 Settembre in occasione del Fuorisalone 2021. L’esposizione, curata da Ettore Mocchetti, coinvolgerà diversi artisti ed esponenti del mondo della cultura. L’Arte come interlocutrice privilegiata del décor: riflessioni su arte, design e forme dell’abitare.

Da questo pensiero il desiderio di OBLONG Contemporary Art Gallery nel coinvolgere, quale rappresentante dell’abitare, Maurizia Serra, titolare e fondatrice di Via della Spiga – Wonderful Houses, leader in Italia nel mondo del real estate luxury, con headquarter a Milano, si conferma punto di riferimento in Italia nel mondo degli immobili di pregio. Maurizia Serra ospiterà i suoi migliori amici per un cocktail esclusivo.



La quinta edizione di Paillettes sorridenti arriva a Jesolo

Sabato 18 Settembre sarà Piazza Aurora a Jesolo a fare da cornice ed ospitare quest’anno la serata di Gala ideata da Tiziana Noia che unisce moda e sociale con un fine benefico, coinvolgendo Imprenditori, Professionisti, Politici, Giornalisti e Campioni dello Sport, oltre ad alcuni rappresentanti del mondo dello spettacolo e delle Arti, facendoli sfilare nei panni di Modelli e Modelle d’eccezione

Come sempre tutti i protagonisti coinvolti hanno deciso di partecipare gratuitamente e donare il loro tempo e la loro immagine per attirare pubblico e donazioni;

Tra le molte eccellenze presenti ricordiamo Simona Occioni , presidentessa della Fondazione Mazzoleni, da sempre in prima linea quando si parla non solo di arte, ma tutto ciò che è bellezza, cultura a sostegno del sociale, l’editore internazionale del lusso Massimo Basile, l’ex cestista Riccardo Pittis, l’esperto di Bon Ton e buone maniere Stefano Agnoloni, la creativa Mara Del Cin, lo stylist e influencer Guglielmo Giovannoni, numeri anche gli artisti che doneranno un’opera alla causa come Sandra Menoia, Tiziana Stocco, Antonio Zuchiatti, autore dell’opera rappresentativa della quinta edizione inserita in tuti gli inviti, e molti altri.

Il tutto assistito da un team di truccatori e parrucchieri capitanati dall’Hair Stylist Flavio Mammoletto.

Il claim paillettes sorridenti nacque una notte nella quale Tiziana Noia invitando una sua amica a sfilare si senti rispondere negativamente, perché in quel momento aveva un problema di salute, fu allora che Tiziana rispose: non ti preoccupare, prima o poi un abito di paillettes, ma paillettes sorridenti, perché significherà che stai bene, per te ci sarà sempre .



ACMF A VENEZIA 78 PER LE GIORNATE DEGLI AUTORI

Ospite per la prima volta al Festival di Venezia 78 all’interno delle Giornate degli Autori, l’ACMF Associazione Compositori Musica per Film si è presentata con tante novità, tra cui l’ingresso di un nuovo socio: il Maestro Dario Marianelli, Premio Oscar per il film Atonement (Espiazione).

L’appuntamento ha avuto luogo mercoledì 8 settembre alle 18 presso Isola Edipo - Spazio GdA.

A quattro anni dalla sua costituzione (dopo vari tentativi fatti già negli anni Sessanta), l’Associazione - unica nel suo genere a livello mondiale - ha potuto raccontare con orgoglio, dal prestigioso palcoscenico della 78ma Mostra del Cinema di Venezia, l’iter che ha contraddistinto la sua nascita, le attività artistiche ed istituzionali realizzate fino ad oggi e quelle previste per il futuro, nell’ottica di un riconoscimento definitivo del fondamentale ruolo artistico di una figura autoriale poco nota anche fra gli addetti ai lavori, benché molto importante.

Per ACMF parlano anche i numeri dei compositori che ne fanno parte: 3.250 le colonne sonore realizzate, e fra i riconoscimenti presenti nel panel: 4 Premi Oscar, 26 David di Donatello, 31 Nastri d’Argento, 11 Globi d’Oro, 6 Ciak d’Oro, 6 Bafta, 4 EFA, 3 Golden Globes, 2 Grammy Awards.

Relatori per l’evento veneziano: Pivio, Presidente di ACMF dal 2018, il Vice Presidente Alessandro Molinari, e Stefano Caprioli che fa parte del Direttivo.

Presenti nel parterre del pubblico anche i soci ACMF Francesco Verdinelli e Marco Fedalto.

A sottolineare l’interesse della città di Venezia ad accogliere anche questo particolare appuntamento dedicato al Cinema attraverso la figura del Compositore di Musica per Film, erano presenti Maurizio Papa Vice Presidente Nazionale di Federalberghi Extra (il quale ha portato anche i saluti di AVA) e Berardo Di Francescantonio, Consigliere dell’Associazione Veneziana Albergatori.

In apertura dell’evento ha accolto i partecipanti Gaia Furrer, Direttrice Artistica delle Giornate degli Autori.





In esclusiva per Alice canale 65. (Alma Tv) dal 13 settembre alle ore 21.30 è tornata in onda in prima serata la seconda edizione di "Chef in Campo" format tv targato A.F. Project .

Anche questa edizione convince il pubblico, una costruzione estremamente dinamica e moderna e ai fornelli si cimentanoancora una volta personaggi sportivi, conduttori, giornalisti e showgirl che, affiancati dallo Chef Andrea Palmieri, realizzano il piatto del campione raccontandosi attraverso le curiose domande del conduttore Anthony Peth (in foto).

Ogni piatto completato da un ottimo vino scelto con cura dal confermatissimo esperto Matteo Carreri.

Le novità della stagione sono la presenza in studio di Manuela Romiti, la Cake Creator del programma e una rubrica dedicata alla pizza registrata presso il Ristorante Pizzeria Gelateria Dalodi nel cuore del quartiere Pigneto.

In entrambi i casi l’ospite di puntata ne è il protagonista: la Cake Creator Manuela realizza infatti un dolce studiato per il provetto chef mentre Vittorio Cesarini, in collegamento dal Pigneto, gli dedica una pizza.Prodotto da Francesca Aiello con la regia di Mario Maellaro, “Chef in Campo” andrà in onda tutto l’ autunno su Alma Tv canale 65 del digitale terrestre.

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano solo due settimane all’apertura della 56a edizione di Filo (29-30 settembre) a MiCo – Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano).

Per sottolineare la volontà e il rinnovato desiderio di incontro e di dialogo tra gli operatori che solo la fiera fisica può garantire, Filo ha deciso di dare spazio, nell’edizione di settembre, a una Networking Area che, ospiterà i “Dialoghi di confronto”. Si tratta di brevi workshop, condotti da protagonisti del settore nei quali saranno affrontati temi di grande attualità, e che si susseguiranno nei due giorni di fiera.

Si discuterà ad esempio di sostenibilità, tracciabilità, del ruolo delle fibre nello sviluppo di prodotti innovativi. Tra gli ospiti che animeranno i “Dialoghi di confronto”, citiamo per il momento solo due nomi: Andrea Rosso – direttore creativo e “Sustainability Ambassador” di Diesel – e Tiziano Guardini – fashion designer.

Per continui aggiornamenti del programma della 56 edizione di Filo, consultate la nostra pagina web (www.filo.it) e seguiteci sui nostri social.



Grande festa per la ricorrenza della scomparsa del Sommo Poeta ben 700 anni fa . Domenica 19 settembre , in piazza Cambiaghi a Monza, dalle ore 16.00, il bravo attore e regista Paolo RUFFINI, regalerà il suo personale tributo alla ricorrenza. Iniziativa fortemente voluta da “gli originali al 200 per cento forte dei Marmi “ ( una fusione tra gli storici il mercatino da forte dei marmi ed il mercato del forte). Paolo, attualmente impegnato su ben due set cinematografici, ricorderà Dante Alighieri in un modo tipicamente suo e molto toscano date le sue origini.Tante le presenze e lodevole l’iniziativa che fa sposare lo shopping sfrenato con un momento di cultura vera . Direzione artistica e comunicazione a cura di Lorella Maselli .

Donna al volante pericolo costante .

Stiamo parlando di Francesca Cipriani che lo scorso lunedì ha fatto la sua entrata in grande stile nella casa più spiata d’Italia , il grande fratello. Abbiamo visto tra le sue recenti pubblicazioni in Instagram che ha scelto di guidare un’auto a noleggio a lungo termine del notevole parco auto di Facile auto, azienda leader nel settore. Sbirciando tra le notizie inerenti l’azienda ho scoperto che, il loro noleggio a lungo termine ha dei vantaggi enormi, a partire dai costi, dalla consegna direttamente al cliente e sopratutto dalla facile buraocrazia per ottenere l’auto senza troppe garanzie ( tutti i veicoli sono muniti di un dispositivo di tracciabilita’ e di spegnimento da remoto.)Un grande in bocca al lupo alla boombastica Francesca per la sua vita da coinquilina. www.facileauto.net



È stato consegnato presso Villa Ines il prestigioso riconoscimento Kinéo Arte e Letteratura che sancisce una collaborazione con La Nave di Teseo, casa editrice diretta da Elisabetta Sgarbi, alla scrittrice francese Karine Tuil, per il suo romanzo Le cose umane, in corso di traduzione in 12 lingue, e oltre 350 mila copie vendute solo in Francia, appena uscito in libreria per La nave di Teseo.

Oltre all’autrice, all’evento sono intervenuti il direttore generale ed editoriale Elisabetta Sgarbi, il presidente de La Nave di Teseo Mario Andreose, la presidente del Premio Rosetta Sannelli e il critico cinematografico SNCCI Carlo Gentile.

Dal romanzo è stato tratto l’omonimo film, presentato nella selezione ufficiale della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e diretto da Yvan Attal con protagonista Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi e Mathieu Kassovitz.

Le cose umane racconta un tema delicato e d’attualità che ripropone anche quanto avviene di consuetudine con fughe di notizie e processi mediatici con la conseguente disgregazione di situazioni familiari, personali, politiche.

Il film di Attal, accolto bene dalla critica, riprende, appunto, con grande attenzione la delicata storia raccontata dalla Tuil: un processo per stupro, la paura da parte della vittima di dire no e le dinamiche impietose della macchina giudiziaria.

Alla scrittrice francese è stato consegnato il premio con la seguente motivazione, a firma della scrittrice Elena Stancanelli:

Nelle faccende umane il nodo del bene e del male è inestricabile. Basta avvicinarsi, osservare con maggiore attenzione: ognuno ha le sue ragioni. Buone, ottime, confutabili, di mediocre utilità… una montagna di ragioni possibili governa ciascuno dei nostri gesti. Il romanzo di Karine Tuil racconta con esattezza di questo nodo. E lo fa a partire dal luogo dove, per eccellenza, le ragioni devono essere prodotte: un processo. Le prime pagine non sembrano neanche appartenere a un romanzo. La sua aderenza ai fatti che vediamo svolgersi, i riferimenti alla realtà, producono l’impressione che si tratti di un’inchiesta. La giovane Claire Farel, che ritroveremo una ventina d’anni dopo come una delle protagoniste, è stagista alla Casa Bianca insieme a Monica Lewinski – non ho bisogno di spiegarvi chi è – e Huma Abedin, che sarebbe diventata la più stretta collaboratrice di Hillary Clinton e moglie di quel Anthony Weiner che bruciò la sua carriera politica per il vizio di mandare foto di erezioni alle sue amanti. Questo è il calco, da qui, da questo big bang dell’Occidente si origina la vicenda de Le cose umane. Tutto esplode a partire da un unico detonatore: il sesso. Claire diventa madre di Alexandre, Alexandre si mette nei guai per quello che la vittima denuncia come uno stupro. Intorno le famiglie si disintegrano e l’eros è padrone. “Al sesso e alla lusinga della devastazione, al sesso e al suo impulso selvaggio, tirannico, irrefrenabile, Claire aveva ceduto come gli altri, un colpo di testa, in uno slancio irresistibile, buttando all’aria tutto ciò che aveva pazientemente costruito, cioè una famiglia, una stabilità emotiva, un punto fermo durevole.”

Il romanzo, sul cui sfondo scorre ovviamente la cultura del #Metoo, guarda e non giudica, inventa e incastra storie di uomini e donne travolti dal desiderio da una parte e dalla paura dall’altra. Immobili, sotto la spinta di due correnti opposte. Credibile fino al dolore di una nostra deforme immagine riflessa nello specchio, che vorremmo dimenticare, Le cose umane ha dentro Philip Roth e George Bataille, l’angoscia dell’invecchiare, l’ottuso rifugiarsi nella claustrofobia dei riti anche religiosi, l’ossessione della solitudine, ma è soprattutto un romanzo appunto dell’umano, nella sua declinazione contemporanea: scomposta, fragile finale.