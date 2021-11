Morgan, la rissa con Selvaggia Lucarelli? "Che si rilassi", ciò che non sapete...

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

I gieffini ancora non sanno che il GF Vip finirà a marzo, il comunicato è stato rilasciato poche settimane fa e Alfonso Signorini ha ufficializzato il prolungamento fino a marzo 2022. In una conversazione, Sophie e Lulù hanno fatto qualche constatazione. Sophie Codegoni è certa che finirà il 13 dicembre: che reazione avranno quando sapranno la verità?

Adriana Volpe si é scagliata contro Alex Belli al GF Vip accusandolo di fare un continuo teatrino e dicendo che non é sposato con Delia Duran. Lui risponde:”Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al GF Vip o fare puntate varie in televisione. Non è un teatrino, anzi io e Delia ci eravamo detti di non fare mai scenate di gelosia. Però toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. La nostra è stata una cerimonia bellissima. Io devo sentirmi dire una cosa grave come che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe ripigliati te. Davanti a 4 milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione. Ora devo sfogarmi ne ho bisogno”. Ma la Volpe ha ragione perché l’attore risulta ancora sposato e non divorziato. Delia non é sua moglie.

Vera Gemma é profonda e intelligente, colpita da drammi terribili. E’ riuscita ad imparare, dalle fragilità della vita, ad essere forte. Bella, schietta, esuberante, tutto ciò che riguarda l’esagerazione della femminilità è lei. Oggi, è impegnata nelle riprese di un film ispirato alla sua vita, intitolato ‘Vera‘. A scrivere questo capolavoro la grande regista Tizza Covi, e Rainer Frimmel.

Si chiama “Ornella Muti Hemp Club” l’associazione al momento attiva solo online, e con una sede a Monforte in Cilento – nell’attesa di avere una sede anche in Puglia, che ha l’obiettivo principale di fornire supporto ai pazienti che necessitano della cannabis terapeutica e dar vita ad iniziative di “green economy”. L’associazione nasce grazie all’impegno verso la rivalutazione della cannabis di Ornella Muti e della figlia Naike Rivelli, con la collaborazione di Paolo Lo tuso del Cannabis Medical Center e Daniele Vitale di Salento Hemp shop, e dà la possibilità di fare delle visite mediche e di consumare cannabis dietro prescrizione medica.

Da giorni in tanti a Milano si fanno una domanda: ma chi ha organizzato il parterre della prima di House of Gucci? Prezzemolini, centinaia di discotecari, pseudovip, influencer e youtuber a gogó. Una decana del giornalismo esclamava: “Più che un evento top, pare una sagra. Anzi, quelle sono meglio”. Un’occasione che poteva essere unica per Milano, vista la presenza di Lady Gaga, la star più mediatica del momento e che invece si é rivelata, complice anche pa pioggia,un mezzo flop. Tra i personaggi accorsi, Barbara D’urso, Elisabetta Gregoraci, Bianca Guaccero, Claudio Marchisio.

Molti vip hanno declinato l’invito a entrare nella casa del Grande Fratello nonostante i cachet consistenti loro offerti. In primis, il grande rifiuto é stato quello di Barbara Bouchet. Ora entreranno nuovi concorrenti: tra questi dovrebbero esserci Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo e Maria La Rosa in arte Monsè ( così recita il suo biglietto da visita). Ma perché non fare entrare Gegia e Luciana Turina?

A Milano é ormai un’ icona invitatissima e molto richiesta: parliamo di Melania Rizzoli. Il cenacolo di Arturo Artom ha riunito lei, Roberto Burioni, Red Canzian, Mario Lavezzi, Geronimo La Russa e tanti amici per una tartufata nel pastificio urbano realizzato a Milano da Stefano Scaroni. Il Professore ha ribadito l'importanza della terza dose e con Melania Rizzoli, Assessore al Lavoro della Regione Lombardia ha poi illustrato i clamorosi dati di crescita della regione in termini economici e di percentuali di vaccinati. E poi Mario Lavezzi e Red Canzian con gli aneddoti di una vita conditi da un grande bocca in bocca per 'Casanova Opera Pop' appena annunciato dallo storico batterista dei Pooh che debutterà all'inizio del prossimo anno. Gran finale ovviamente col tartufo, ma questa volta di cioccolato realizzato dal grande mago dei dolci Ernst Knam.

Ma c’é davvero l’ombra di Fabrizio Corona dietro i teatrini delGrande Fratello Vip? Le prime a metterlo di mezzo erano state Soleil Sorge e Sophie Codegoni e più recentemente Alex Belli. Ecco cosa disse Sophie a Soleil:”Sappiamo che ti sei fatta scrivere un copione. Già prima di entrare avevi programmato tutto. Sì parlo anche dell’interferenza tra te, Manuel e Lulù. Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? […] Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!. “ Ecco cosa ha risposto Corona: “Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia.Mi hanno proposto di partecipare anche come attore in alcuni film ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai.” Ora Netflix sta realizzando una serie sulla sua vita.

Gli abiti di Cristiano Malgioglio indossati durante il Grande Fratello che hanno fatto impazzire il pubblico e qualche famoso stilista saranno messi all’asta per una giusta causa. Tra le curiosita..sono tutti disegnati da lui ... A quando pare una casa di produzione si e' prenotata per avere le bozze dei disegni dei sui abiti. Sono gia' richiestissimi le mises dei vestiti che indossa a Tale e Quale Show, sempre piu originali. Achille Lauro scansati.

Che Morgan si rilassi. Come tutti sanno Selvaggia Lucarelli ha detto al cantante che aveva ballato male, lui se l’è presa e ha dato dell’ incompetente alla giurata di Ballando con le Stelle. Poi la lite é degenerata.Morgan ha rivelato di averla addirittura denunciata:“Io a Selvaggia Lucarelli ho mandato un messaggio privato su Instagram, lei lo ha pubblicato: è un reato penale, è violazione della privacy e dell’onore. Lei ha svelato un meccanismo, era una confessione privata. Io stavo parlando di meccanismi professionali che lei non era tenuta a svelare. E’ un reato penale e civile. L’ho denunciata.” La Lucarelli se ne fará un baffo.

Andrea Casalino al Grande Fratello Vip é durato come un gatto in tangenziale, ma ha le idee ben chiare sulle dinamiche della casa. Al programma di Giada Micheli “Non succederà più”, ha commentato il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Secondo me loro avevano adottato un’ottima strategia, ma nella strategia secondo me lui giocando giocando ci ha un po’ creduto. Ho la sensazione che lui stia un po’ tremando di fronte a questa strategia all’inizio ben pianificata, poi se ha finto anche su questo gli do una stretta di mano perché davvero sembra uno che sta cominciando a crederci e poi peró ha ceduto”.

Rosmy, una piccola eroina della musica. La dark lady lancia una provocazione dal titolo “FAKE NEWS”, e così affronta il tanto discusso fenomeno e pare stia alzando il polverone di un vero e proprio esperimento sociale, su un argomento, che secondo la darkissima Rosmy non va sottovalutato. Ma Marracash? Non l avrà mica già dimenticato? Per ora Rosmy preferisce divertirsi in una festa con le leggende della musica internazionale, mentre Elodie si gode la sua nuova storia. Il mormorio fa attendere nuove vicende.

Se vi piacciono i giochi hard. Immanuel Casto, dopo l’ennesimo sold-out del primo capitolo di Squillo, arrivato ormai alla decima ristampa, la nuova uscita Deluxe ripropone Il meglio e il peggio degli storici tre capitoli della collana Time Travels: Satiri e Baccanti ,Megere e Meretrici e DeepSpace69 (2017). Un lungo viaggio nella storia del meretricio partendo dall’Antica Grecia, passando per il Medioevo fino al futuro.

Nonostante la pioggia battente di sabato sera oltre quattrocento illustri ospiti hanno preso parte alla fortunata rassegna musicale Sacrum- Una preghiera in Musica per la pace universale. L’evento, giunto alla sesta edizione, ideato dal Maestro Jacopo Sipari Di Pescasseroli, tra i più giovani e acclamati direttore d’orchestra della sua generazione, ha avuto luogo nel tempio e culla della cristianità mondiale la Basilica dell’Ara Coeli di Roma. Tra i primi ad occorrere la madrina del concerto la Principessa Luciana Hassan d’Afghanistan, moglie del principe Habdallah, accompagnata dalla figlia Mahera dell’ultima famiglia reale del Paese. L’apertura del concerto è un chiaro riferimento ad un enciclica del Papa Giovanni Paolo II. La rassegna, che ogni anno è dedicata ad un tema sociale di rilevanza internazionale, quest’anno è dedicata alla violenza subita dalle donne in Afghanistan. Tra i presenti alla serata l’Onorevole Stefania Pezzopane, Federico Cinquepalmi, dal ministero dell’università, il Principe Carlo Massimo, il Barone Antonio Lazzarino de Lorenzo, il Duca Giulio Grazioli, Metis di Meo, Josephine Alessio, Sua Eccellenza Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone accompagnato da Donna Giuditta, p.pe Giovanni Alliata, P.pe Pierluigi Brancia d’Apricena, il Principe Borghese, il conte Fabrizio e la contessa Isabella Ratto Vaquer, il Principe Marco Gaetani dell’Aquila d’Aragona, Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, l’Ambasciatore del Canada Paul Gibbaud, l’Ambasciatore di Bulgaria Bogdan Patashev, l’Amb. Guatemala Eduardo Mejia Calito, Padre Simeone Katsinas, Dir. Assemblea del Senato, Edoardo Sassoli, Min. Costa Rica Tamara Gomez Marin, Amb. Christian Berlakovitz, Cicci Montiroli, Betta Scarpa Basteri, Daniela e Stefano Traldi, Notaio Giuseppe Ramondelli. A presentare la serata è stata la giornalista Elena Parmegiani. Il Festival chiuderà la rassegna il 21 Novembre a Roma presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli ore 18.00 con il grande concerto dedicato a Mozart Sacro con l’esecuzione della monumentale Messa dell’Incoronazione e i Vespri Solenni del Confessore affidati all’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari, orchestra residente della rassegna, con l’International Opera Choir preparato dal M° Giovanni Mirabile con Giulia Bolcato, Francesca di Sauro, Lorenzo Martelli e Sergio Bologna tra i migliori solisti italiani. Il Concerto sarà proposto anche all’Aquila, il 20 Novembre nella Basilica di San Silvestro ore 18