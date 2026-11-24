Nicoletta Orlandi Posti è nata e cresciuta alla Garbatella, popolare quartiere di Roma, ma vive a Milano. Giornalista professionista e storica dell'arte, cura su LiberoTv la rubrica "ART'è". Nel 2011 ha scritto "Il sacco di Roma. Tutta la verità sulla giunta Alemanno" (editori Riuniti); nel 2013 con i tipi dello stesso editore è uscito "Il sangue politico": la prefazione è di Erri De Luca. Il suo romanzo "A come amore", pubblicato a puntate su Facebook, ha dato il via nel 2008 all'era dell'e-feuilleton. A febbraio del 2015 è uscito il suo primo ebook "Expo2051". Nel 2016 Castelvecchi ha pubblicato il suo libro "Le bombe di Roma"; nel 2019 è uscita la seconda edizione. Sta lavorando a una trilogia dedicata ai misandricidi dal titolo "Ragazze di Buttiga". Il titolo del blog è un omaggio al saggio del prof Vincenzo Trione.

Alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso, Titina Maselli se ne andava in giro da sola, di notte, per le strade di Roma, tra la stazione Termini e piazza Fiume. Aveva poco più di vent’anni e ci voleva una certa dose di coraggio per una ragazza ad aggirarsi a quelle ore per la città, allora come purtroppo ancora oggi. A interessarla erano i riflessi sull’asfalto bagnato, i fili elettrici dei tram, le insegne luminose dei bar, persino le cartacce abbandonate sui marciapiedi. Aveva già individuato nella città e negli oggetti della vita quotidiana i soggetti di una ricerca pittorica che l’avrebbe impegnata per oltre mezzo secolo.

A ripercorrere la carriera di una delle artiste più originali del Novecento italiano è la mostra antologica “Titina Maselli. Frammenti di realtà” appena aperta negli spazi di M77 a Milano che riunisce 71 opere, tra cui alcune piccole nature morte e ritratti mai esposti prima, realizzati quando l’artista aveva appena dodici anni.

Titina Maselli era nata a Roma nel 1924 in una famiglia in cui si respirava arte e cultura: il padre Ercole era un critico d’arte, il fratello Citto sarebbe diventato uno dei protagonisti del cinema italiano. A influenzare i suoi primi dipinti furono soprattutto lo zio Fausto Pirandello e Toti Scialoja, pittore già affermato che Titina sposò nel 1945, ma già negli anni del dopoguerra maturò il proposito di liberarsi della tradizione lirica italiana, come raccontò nella celebre conversazione con Lea Vergine pubblicata su il manifesto nel marzo del 1984 (Calciatori e grattacieli sul fondo della notte): «Volevo fare tabula rasa di tutto il sentimentalismo, di tutta la pittura condita dal lirico dolente. Mi interessava la cosa in sé, l’oggetto urbano nella sua presenza nuda». Nella sua prima personale alla Galleria dell’Obelisco, nel 1948, presentata da Corrado Alvaro, portò sulla tela soggetti che lei stessa definiva «indipingibili che provocano un senso di realtà»: cartacce abbandonate, macchine da scrivere, telefoni e bistecche crude, dipinti a olio e con vernici industriali. Di quella stagione si potranno ammirare nella mostra milanese curata da Claudia Terenzi Notte e fili elettrici, Natura morta sull’asfalto e Natura morta e Lucky Strike, tutti del 1948.

Mentre il dibattito artistico italiano si polarizzava tra l’impegno ideologico del Neorealismo e le geometrie dell’Astrattismo, Maselli inaugurava in solitudine una terza via. Con diversi anni di anticipo sulla Pop Art americana e sul Nouveau Réalisme europeo, Titina aveva cominciato a portare sulla tela gli oggetti di uso quotidiano e i volti delle dive del cinema che trovava sulle pagine dei rotocalchi, come quello di Greta Garbo. Sfogliando i giornali sportivi trovava invece le immagini dei calciatori, dei pugili e dei ciclisti da dipingere: l’affascinavano la velocità, il movimento dei corpi e la luce artificiale, ma nei suoi quadri tutta la retorica dell’eroismo sportivo dei futuristi lasciava spazio alla tensione fisica del gesto atletico. Un interesse che l’avrebbe accompagnata per tutta la vita, come testimoniano due delle opere esposte alla M77, Goal (1953) e Parata (1995).

La svolta decisiva per la Maselli arrivò tra il 1952 e il 1955, con il soggiorno a New York, che a Lea Vergine descriveva così: «New York era la città della vita, non morbida ma tagliente, visualizzata attraverso i fari delle auto e fissata come dal lampo del magnesio sul buio della notte». I grattacieli, la metropolitana, le insegne al neon entrarono nella sua pittura per restarvi anche molti anni dopo la partenza dagli Stati Uniti. Al periodo americano appartengono due delle opere esposte, Bar a New York e Da un subway all’altro, entrambe del 1955.

Prima di rientrare in Italia, Maselli trascorse tre anni nella provincia austriaca, dedicandosi allo studio del buio e del colore. Quando tornò a Roma passò all’acrilico cominciando a dipingere su tele di dimensioni sempre maggiori, sulle quali campeggiavano enormi camion dai colori accesi. Nonostante sulla scena artistica della Capitale si stavano affermando i più giovani esponenti della Scuola di Piazza del Popolo, da Mario Schifano a Tano Festa e Franco Angeli, lei, elosa della propria indipendenza artistica, rimase estranea alle correnti organizzate. Rifiutò persino la definizione di «arte femminile» negli anni delle battaglie femministe per non essere omologata.

Nel 1970 si trasferì a Parigi dove, qualche anno dopo, affiancò alla pittura una fortunata attività di scenografa teatrale, firmando scene e costumi per opere di Beckett, Pirandello e Stravinskij. A vent’anni dal soggiorno americano, New York continuava comunque a essere una delle sue principali fonti d’ispirazione. Nel 1975 dedicò tre tele al modo in cui la luce cambiava l’aspetto della metropoli nelle diverse ore del giorno e della notte, tutte esposte a Milano: N.Y. 7am, N.Y. 7pm e N.Y. 10pm. Nelle grandi tele degli anni successivi il paesaggio urbano si fuse con le immagini tratte dai giornali sportivi: i corpi degli atleti assumevano le proporzioni dei grattacieli e si sovrapponevano alle facciate dei palazzi e ai binari della metropolitana sopraelevata, come si può vedere in Boxeur e grattacielo (1977) ed Elevated, grattacieli e calciatore ferito (1984). Negli ultimi anni della sua vita, che si concluse a Roma nel 2005, Titina Maselli si spinse ancora oltre, dipingendo figure che sembrano debordare dalla tela. A quasi settant’anni di distanza dalle piccole nature morte dipinte da bambina, continuava a interrogarsi sul rapporto tra la realtà e lo spazio destinato a contenerla: la superficie di un quadro.

Val la pena visitare la mostra alla M77 perché la successione cronologica delle opere esposte permette di misurare quanto Titina Maselli fosse in anticipo sui tempi e quanto poco spazio le sia stato riconosciuto nella storia dell’arte del Novecento rispetto ai suoi contemporanei. Basterebbe soffermarsi sulle tele del 1948, quando una scatola di Lucky Strike era già entrata nella sua pittura e Andy Warhol doveva ancora cominciare la sua carriera di illustratore pubblicitario.

LA MOSTRA

Titina Maselli. Frammenti di realtà

A cura di Claudia Terenzi

Galleria M77, via Mecenate 77, Milano

Fino al 6 marzo 2027