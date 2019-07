Le maschere di Carnevale e le pellicole cinematografiche sono l’omaggio a Venezia. Firenze si rivela nei particolari del look di una giovane donna: gli ornamenti del vestito, il fermaglio nei capelli, il prezioso orecchino. Milano ha il volto di un hipster che, sopra una t-shirt con la facciata di una casa di ringhiera, indossa una sciarpa nella quale si riconosce la sagoma di un tram.

Anche Roma e Napoli hanno il volto di donna: sofisticata quella della Capitale, più spigliata quella partenopea. Il viaggio "Face of the City" si conclude a Bari, con un omaggio al lungomare. Noma Bar ha colto l’essenza di ogni città.

L'arte sposa Coca-Cola e rende omaggio a sei città italiane con Face of the City: una edizione limitata lungo un viaggio che idealmente rappresenta una dichiarazione d’amore di Coca-Cola per il Bel Paese.

“Sei città, sei volti che raccontano una storia e celebrano il legame che da oltre novanta anni unisce Coca-Cola all’Italia”, dice Giuliana Mantovano, direttore Marketing del marchio.

Sei volti che ci raccontano una storia, sei città che diventano un volto, unico e sorprendente, interpretate dal talento del designer e illustratore israeliano Noma Bar.

“Ho cercato di catturare la vera anima di ogni città e di esprimerla attraverso la creazione di un personaggio”, racconta Noma Bar. “Guardando i sei volti, è possibile riconoscere i simboli della città, l'architettura, il cibo e i paesaggi...".