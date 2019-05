Ezio Greggio e la nuova fiamma, 29 anni più giovane. Sconosciuta? Ma va: dove l'avete vista in tv

Nuova fiamma per Ezio Greggio, giovanissima e bellissima. Come riportato anche il settimanale Nuovo Tv, lo storico conduttore Mediaset di Striscia la notizia (e da giugno di La sai l'ultima?) da qualche mese fa coppia fissa con Romina Pierdomenico. Differenza d'età? Trentanove anni, visto che lui ne ha 65 e lei 26. "Sto con una ragazza molto ironica che ha una bella concezione della vita - ha spiegato Greggio a Gente -. Ok, ho 65 anni, ma mi sento molto più giovane: è come se ne avessi 35, dunque siamo quasi coetanei. Lei non è solo una ragazza affascinante, mi fa stare bene…". I più attenti al mondo dello spettacolo forse l'avranno riconosciuta: ha partecipato a Miss Italia, Uomini e donne (corteggiatrice di Lucas Peracchi), Temptation Island (come tentatrice) e Colorado, come ballerina.