La Commissione di Ursula Von Der Leyen ha preso ufficialmente il via a Strasburgo ma al di là della fiducia la sua maggioranza è forse la più traballante e fragile degli ultimi anni. Tutto questo mentre a Roma si scatena la rissa sul Mes, il fondo Salva-Stati che il governo di Conte e Gualtieri (ministro dell'Economia quota Pd) approveranno "a scatola chiusa", alla faccia delle opposizioni di Lega e FdI. Roba da "far rizzare i capelli", insomma.











Forse è per questo che Paolo Gentiloni, ex premier oggi unico commissario italiano (agli Affari economici, ma di fatto "sotto tutela" del vice Dombrovskis) si è presentato in Europarlamento con una acconciatura decisamente insolita. Il "conte Gentiloni", solitamente azzimato al limite del grigiore, ha sfoggiato una criniera leonina quasi in stile punk. Forse, l'unica nota "elettrizzante" di questa giornata.