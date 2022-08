The Gift, il miglior Sam Raimi per una Blanchett eroina inquietante

19 agosto 2022 a

a

a

THE GIFT

Raimovie 21,10

Con Cate Blanchett, Keanu Reeves, Hilary Swank. Regia di Sam Raimi. Produzione USA 2000. Durata: 1 ora e 55 minuti



LA TRAMA

Il dono (the gift) del titolo lo possiede la giovane vedova Annie (la Blanchett): ha la chiaroveggenza vede cose che altri non vedono, specie future. In paese la considerano una specie di stregona epperciò si tengono alla larga da lei e dalla sua prole. Ma il dono di Annie diventa prezioso quando si tratta di ritrovare una ragazza scomparsa, probabilmente uccisa..



DA VEDERE PERCHE' Perché è una delle cose migliori di Sam Raimi, il regista che vent'anni fa resuscitò il mito di Spiderman anzi gli diede un impatto mai raggiunto nei fumetti (non parliamo in TV). La Blanchett è diventata una diva per altri film ma qui in un personaggio di eroina tormentata, schiavizzata dai suoi poteri, raggiunge un pathos mai ottenuto colle sue incarnazioni della Queen Elizabeth.