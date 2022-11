"Oceano di fuoco", la conquista del Weest

Giorgio Carbone 28 novembre 2022 a

a

a

OCEANO DI FUOCO Rai movie ore 21.10 Con Viggo Mortensen, Omar Sharif, Louise Lombard. Regia di Joe Johnston. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore e 16 minuti

LA TRAMA 1890. La conquista del West si sta compiendo. Frank (Viggo Mortensen) che l'ha attraversata tutta e ora campa modestamente nel circo di Buffalo Bill si vede fare una proposta che sembra allettante, ma poi è un viaggio all'inferno. Partecipare, in groppa al suo splendido mustang Hidalgo alla corsa annuale che si tiene nel Sahara e che convoca i migliori cavalieri del mondo. Frank e Hidalgo vinceranno dopo aver rischiato mille volte di morire nell' "oceano di fuoco".

PERCHE' VEDERLO perchè è un bel filmone come quelli di una volta, allestito puntigliosamente dalla Disney per ridare al pubblico sensazioni ormai perdute da decenni. Immense distese di sabbia, splendidi cavalli in corsa , un finale rigorosamente entusiasmante. Una pacchia per i nostalgici della grande avventura.