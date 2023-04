"Arma letale", la coppia Gibson-Danny Glover funziona veramente

29 aprile 2023 a

ARMA LETALE

Sky Collection, ore 21.15. Con Mel Gibson, Danny Glover e Gary Busey. Regia di Richard Donner. Produzione USA 1987. Durata: 1 ora e 46 minuti

LA TRAMA

E' il film che fece di Mel Gibson un divo e funzionò da prototipo per una serie di polizieschi prodotti alla fine del secolo e tutti imperniati sulle strane coppie di sbirri. Gibson è Martin Riggs, uno sbirro francamente psicopatico. Lo è da quando ha perduto l'adorata moglie ed è entrato in depressione. Ora non gli importa più di nulla. men che meno della propria pelle. E difatti la mette continuamente a repentaglio sfidando in feroci combattimenti i delinquenti più pericolosi, Praticamente tenta ogni giorno di suicidarsi. I superiori cercano di salvarlo mettendogli accanto come compagno di strada un sergente di colore ottimo padre di famiglia e vicino alla pensione (quindi poco propenso alle azioni avventate). Il duo incredibilmente funziona. Da soli o quasi debelleranno una banda di ex militari trafficanti di droga.

PERCHÈ VEDERLO

Perché la coppia Gibson-Danny Glover funziona veramente, le scene d'azione sono orchestrate con bravura superiore alla media (Donner è uno specialista). E i cattivi (Gary Busey, Mitchell Ryan) sono tutti azzeccati.