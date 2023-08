Villa San Michele: un'elegante oasi rinascimentale sulla collina di Firenze

08 agosto 2023 a

Nascosta tra le colline rigogliose di Fiesole, la pittoresca cittadina sopra Firenze, sorge Villa San Michele, A Belmond Hotel, un’incantevole struttura del XV secolo con una storia avvincente. Questa straordinaria dimora originariamente costruita come un monastero francescano, incanta i suoi ospiti con un mix di fascino rinascimentale, arte e cultura, viste panoramiche mozzafiato, giardini pensili e servizi di alta qualità. Nel corso dei secoli, la villa ha ospitato nobili famiglie fiorentine ed internazionali ciascuna lasciando il proprio segno nella struttura. Oggi l'hotel continua a mantenere intatto il suo fascino storico, offrendo agli ospiti un'esperienza unica e memorabile. Affreschi originali, colonne, caminetti e dettagli architettonici impeccabili si fondono in un'atmosfera di raffinatezza e fascino. Le camere e le suite, arredate con gusto e raffinatezza, offrono uno spazio accogliente ed elegante dove gli ospiti possono godere del massimo comfort e lusso. Ogni angolo della villa è una testimonianza dell'arte e della bellezza che hanno caratterizzato il Rinascimento italiano. La cucina di Villa San Michele, grazie al talento dell'Executive Chef Alessandro Cozzolino, con i ristoranti La Loggia e San Michele, è un vero trionfo della gastronomia. Alessandro Cozzolino, si distingue come una delle figure più promettenti nel panorama culinario contemporaneo. Attraverso la sua maestria e il suo approccio innovativo alla cucina, Cozzolino ha conquistato il cuore e il palato di molti intenditori del gusto.



Origini casertane, Cozzolino possiede un percorso professionale arricchito da preziose esperienze accanto a grandi nomi della cucina: dal maestro Gaetano Trovato presso il Ristorante Arnolfo a Nino di Costanzo presso Il Mosaico ad Ischia. Tra le numerose esperienze all'estero: in Francia sotto la guida dello chef Regis Marcon e ben 5 anni in Oriente, dove ha guidato il ristorante italiano Grissini al Grand Hyatt di Hong Kong, ottenendo importanti riconoscimenti come il premio Chef dell'anno nel 2017 dalla guida Top Italian Restaurant del Gambero Rosso.

Qui a Villa San Michele, A Belmond Hotel, gli ospiti possono assaporare autentiche prelibatezze culinarie e piatti gourmet preparati con ingredienti locali freschi e di prima qualità. Il cibo si sposa con una selezione di vini regionali, offrendo un'esperienza enogastronomica indimenticabile. Gli splendidi giardini circostanti Villa San Michele offrono un'oasi di tranquillità e bellezza. Gli ospiti possono passeggiare tra sentieri adornati di fiori e ammirare sculture e opere d'arte all'aperto, unendo il relax della natura all'apprezzamento dell'arte. L'hotel dispone di una piscina all'aperto, immersa in spettacolari giardini lussureggianti con vista sulla città di Firenze e le colline circostanti. Villa San Michele è un'esperienza a tutto tondo, dove arte e cultura si fondono con un'ospitalità di alto livello. È possibile partecipare a tour guidati per scoprire le opere d'arte esposte all'interno della villa, immergendosi nella storia e nell'arte che permeano i suoi spazi. Inoltre, l'hotel organizza eventi culturali e mostre, che arricchiscono ulteriormente la permanenza degli ospiti. Villa San Michele, A Belmond Hotel a Fiesole è una gemma storica e culturale immersa nella bellezza mozzafiato della Toscana.