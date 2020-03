Coronavirus, Rugani positivo e la conseguenza di quello che denunciava il presidente dell'Inter Zhang

12 marzo 2020 a

#Zhang: "In tutto il mondo, non conta se tifate #Juventus o #Inter o che non tifiate affatto. State al sicuro. È la cosa più importante per voi, per la vostra famiglia e per la nostra società". 2 marzo 2020. #Rugani". "Chi riduce questo tweet a una sfida #Inter-#Juve non ha REALMENTE capito una mazza. Qui non si tratta di parlare di calcio, ma di far capire che qualcuno, 9 giorni fa, ci aveva già detto come sarebbe finita. E noi pensavamo al pallone. La forma era sbagliata? Solo quella."

Rugani positivo al virus? Ora gira una foto. Lo scatto negli spogliatoi che terrorizza la Juve: proprio ieri pomeriggio...

Sono i due tweet pubblicati dal nostro Fabrizio Biasin in merito al contagio di Daniele Rugani. Il giornalista di Libero fa riferimento al ritardo con cui il mondo del calcio si è accorto del Covid-19 e in particolare alle dure parole che il 2 marzo scorso pronunciò Zhang presidente dell'Inter contro il presidente della Lega Calcio Paolo Del Pino reo di non essersi preoccupato prima del problema che avrebbe investito il calcio italiano.