Antonio Socci sferza l'opposizione in tempi del coronavirus: "Tutto bene"

Antonio Socci, in tempi di coronavirus, si chiede che fine ha fatto l'opposizione al Conte bis. Lancia un appello, via Twitter, al centrodestra e alla scelta, causa epidemia, a non esercitare più il dovere di fare proposte politiche e non di certificare soltanto le decisioni della maggioranza. Un tweet polemico dell'editoralista di Libero che nasce anche dalla constatazione che nei sondaggi sale il premier Conte nel gradimento degli italiani, mentre scende quello del leader della Lega, Matteo Salvini. In salita, nel centrodestra c'è solo Giorgia Meloni e il suo partito.

E Socci si fa sentire con questo tweet che alimenta anche un po' la paura per una possibile sospensione della democrazia: "Precisamente quale sarebbe l'articolo della Costituzione che obbliga l'opposizione a non fare opposizione in caso di epidemia? Premier non eletto che fa quel che vuole, senza mandato, Parlamento chiuso, opposizione imbavagliata, media allineati... Tutto bene?".