Pietro Senaldi contro Lucia Azzolina: "Chiudere le scuole? Una salvezza contro questa trucida ministra"

Le scuole e le università non riapriranno il 3 aprile, è in arrivo una proroga della chiusura a causa dell'emergenza coronavirus. L’ipotesi ottimistica è quella di ripartire dal 3 maggio, ma al Miur si preparano anche all’eventualità che l’anno non venga più ripreso. Di conseguenza si dovrebbe pensare ad un modo per salvare almeno gli esami di Stato. La ministra Lucia Azzolina non sembra ancora avere le idee chiare e per ora si è limitata a dire che non si tornerà in classe fino a quando non ci sarà “la certezza di assoluta sicurezza” e che “in qualsiasi caso, gli studenti non devono pagare questa situazione d’emergenza”. Pietro Senaldi ha commentato con un tweet ironico le vicende riguardanti l’Istruzione: “Con questa trucida ministra chiudere le scuole potrebbe essere una salvezza per la cultura e i saperi”.