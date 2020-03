Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "Lo Stato c'è? Purtroppo c'è anche il premier"

29 marzo 2020 a

Nel mirino di Vittorio Feltri ci finisce Giuseppe Conte, il premier contro il quale sempre più si concentrano critiche per la gestione dell'emergenza coronavirus. Dopo i giorni in cui pareva "vietato" dissentire dal suo operato, ora da più parti si levano voci critiche nei confronti del presidente del Consiglio. E per il direttore e fondatore di Libero, uno spunto è arrivato nel corso della conferenza stampa in cui il Presidente del Consiglio ha presentato l'ultimo upgrade al piano di aiuti per gestire l'emergenza, ossia i 4 miliardi ai comuni e i buoni spesa. Nel corso della conferenza stampa, infatti, Conte ha ribadito che "lo Stato c'è. Nessuno viene lasciato solo". Parole riprese da Feltri e commentate in modo tranchant: "Conte dice che lo Stato c'è. Purtroppo c'è anche lui", conclude il direttore.