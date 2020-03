Burocrazia, Feltri contro i deboli che diventano potenti grazie alle magagne

28 marzo 2020 a

In tempi di coronavirus e delle emergenze che ne conseguono e che tutti gli italiani stanno vivendo, emerge ancora di più il problema della burocrazia o meglio ancora più drammaticamente la lentezza della macchina dello Stato. Problema atavico del Belpaese che ne paga le conseguenza dall'unità.

Vittorio Feltri, direttore e fondatore di Libero, si scaglia, via Twitter, anche con chi di questo sistema, che fa diventare difficili le cose semplic, se ne approfitta sia da una parte che dall'altra: burocrati che acquistano potere pur non avendone il diritto e cittadini che approfittano delle manchevolezze dello Stato per non fare il proprio dovere: "Non è vero che la burocrazia serve solo a complicare le cose semplici, è utilissima ai deboli per diventare potenti", il tweet di Feltri