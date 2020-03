Vittorio Feltri su Beppe Grillo: "Reddito universale? Così un grande comico si trasforma in grandissimo buffone"

30 marzo 2020 a

a

a

Beppe Grillo ha scritto un lungo intervento sul suo blog per parlare dell’emergenza coronavirus che sta interessando l'Italia. Il garante del Movimento 5 Stelle ha definito l’epidemia una “svolta epocale” e “rivoluzionaria” perché “potrebbe cambiare in meglio il nostro futuro”. Grillo ha parlato di soluzioni e soprattutto ha rilanciato la proposta di un “reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi”. Vittorio Feltri ha commentato sui social l’intervento del fondatore dei 5 Stelle: “Beppe Grillo dice che bisogna dare a tutti un reddito di nascita: chiunque venga al mondo, ricco o povero, merita la paga. E così un grande comico si trasforma in grandissimo buffone”.