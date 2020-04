Coronavirus, Vittorio Feltri: "Multa ad un uomo per tre bottiglie di vino, il governo è ubriaco di vanagloria"

02 aprile 2020 a

Vittorio Feltri commenta il caso curioso di un uomo che in Piemonte si è visto rifilare dai carabinieri una multa da 102,50 euro per aver acquistato soltanto tre bottiglie di vino al supermercato. Una compera che, secondo i militari, non può essere considerata una necessità e quindi l’uomo, che si è spostato in bici per tornare a casa, avrebbe messo in pericolo la salute pubblica e non avrebbe rispettato la regola che prevede lo spostamento solo per motivi validi o di necessità. “Quando un governo rifila una multa a un vecchio signore che acquista al supermercato tre bottiglie di vino - scrive Feltri su Twitter - vuol dire che è ubriaco di vanagloria”.