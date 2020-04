Antonio Socci e l'ultimo comizio "della lumachella della vanagloria" Conte: "Dalla padella alla brace"

07 aprile 2020 a

Ad Antonio Socci non ha mai convinto la comunicazione di Giuseppe Conte e del governo durante l'emergenza coronavirus. Lunedì sera, però, forse il premier ha dato "il meglio" di sé.

Antonio Socci attacca: "La splendida informazione sanitaria firmata dal governo"

"Nuovo comizio della lumachella della vanagloria", scrive l'editorialista di Libero riferendosi alla conferenza stampa per presentare il Dl Imprese: "Conte ha annunciato che anche noi, come il popolo d'Israele nella Pasqua, passeremo 'dalla schiavitù all'Egitto'. Letterale". A Socci non resta che concludere: "Avete capito bene, poi non dite che non vi era stato detto. Traduzione: passerete dalla padella alla brace".

