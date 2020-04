Fase 2, Paolo Becchi: "Conte non è responsabile di niente e bavaglio a stampa e Rete"

08 aprile 2020 a

Si inizia a parlare della fantomatica "Fase 2", seconda fase della gestione dell'emergenza coronavirus. Se ne parla e già la confusione regna sovrana. Ma a sintetizzare in modo aspro quello che ci potrebbe aspettare, ci pensa Paolo Becchi, dal principio molto critico con Giuseppe Conte e con le modalità con cui, di fatto, la democrazia in Italia è stata sospesa. "Prepariamoci alla Fase 2 - scrive il filosofo su Twitter -. Politicamente il messaggio sarà questo: Conte non è responsabile di niente, se c’è stato qualche errore la colpa è degli altri. Con l’aiuto di tutte le televisioni e di tutti i giornali e mettendo il bavaglio alla Rete può anche riuscire nell'intento", conclude Paolo Becchi con amarissima ironia.

