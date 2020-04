Vittorio Feltri contro i nemici dell'Italia in Europa: "Dio stramaledica gli olandesi"

Vittorio Feltri 12 aprile 2020 a

Siamo stati presi di mira, noi italiani, per settimane e settimane a causa del virus, della cui diffusione su scala nazionale siamo stati considerati responsabili. Sembrava che il Corona lo avessimo inventato apposta per pretendere soldi dalla Europa. Ci siamo sentiti in colpa anche perché abbiamo colto l' occasione per litigare tra connazionali. La Lombardia e il governo si sono scambiati accuse di ogni tipo e alla fine la gente non ha ancora capito chi abbia sbagliato e per quali motivi. Perfino i decessi copiosi negli ospizi sono oggetto di discussioni ed alterchi, quasi che i vecchi ospiti non siano stati uccisi dalla brutale infezione, bensì da cattivi amministratori, ora sotto inchiesta della magistratura. Tanto per cambiare sono stati chiamati a indagare i pm. Niente di nuovo e tutto fastidioso. C' è da far notare che di questo morbo misterioso non si è ancora trovato un rimedio e ciò aumenta la tensione nel Paese, a qualsiasi livello.

È presumibile che le liti procederanno per mesi, forse anni, finché molti individui seguiteranno a crepare senza tregua. Intanto non è di grande consolazione constatare che mezzo mondo, lo stesso che sotto sotto ci sfotteva, dandoci degli incapaci, dei pasticcioni, adesso è alle prese con i medesimi guai che ci hanno messo in ginocchio.



Segno che il Covid non guarda in faccia ad alcuno. Colpisce coloro che lo incontrano.

Le vittime negli Stati Uniti si contano a migliaia, in Spagna pure, in Germania idem, i virologi si dannano invano. Non rimane che osservare il disastro sperando che da qualche parte salti fuori un vaccino, però chissà quando succederà, se succederà. Sul nostro premier azzimato non mi pronuncio, basta leggere l' articolo odierno su Libero vergato da Zeus, un giurista di prima grandezza. Mi limito a sottolineare che Conte è talmente intelligente da consentire ai cani, giustamente, di andare a spasso vietando ai bambini di fare altrettanto. Egli poi ha riaperto le cartolibrerie, confermando la chiusura di qualsiasi altro esercizio commerciale.

Tuttavia la operazione più brillante l' ha condotta con l' Unione europea, dalla quale ha ottenuto un risultato pari a zero. Inoltre a Bruxelles egli viene sistematicamente dileggiato. D' altronde un primo ministro che, pur promettendo e assicurando soldi al popolo, non gli versa nemmeno un euro per la semplice ragione che le casse statali sono vuote, merita di ricevere soltanto un pernacchio. Infine un cenno all' Olanda, la quale predica male e razzola malissimo, dato che critica noi, disprezzandoci, quando è nota la sua attività quale paradiso fiscale. Ci sia quantomeno concesso di affermare: Dio stramaledica gli olandesi. Se Conte non è in grado di difenderci, permetteteci almeno di imprecare.

