Davide Casaleggio non si fida di Giuseppe Conte: pronta la squadra di esperti "parallela"

"Abbiamo pensato di coinvolgere diversi esperti e relatori per riflettere insieme su quali sono i cambiamenti irreversibili che porterà il Coronavirus nelle nostre vite e cosa dovrebbe fare il nostro Paese per ricostruire il suo futuro". No, non è la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che annuncia la squadra di 17 tra professori, manager e burocrati (di imprenditori però non ve n'è traccia) che dovranno aiutare il governo a realizzare la Fase 2 della ripartenza, ma una dichiarazione di Davide Casaleggio che nell'impossibilità di svolgere il consueto evento annuale ad Ivrea in memoria del papà Gianroberto ha pensato bene di mettere su una sorta di comitato alternativo a quello istituzionale.

"Penso alla Rete come a un'intelligenza collettiva - diceva Gianroberto Casaleggio - Abbiamo sempre voluto ricordarlo parlando di idee. A 4 anni dalla sua scomparsa, l'emergenza Coronavirus ci ha impedito di poterlo fare attraverso l'evento SUM ad Ivrea. Allora abbiamo pensato che per "Capire il Futuro" in un momento così difficile, il modo migliore sia attraverso l'intelligenza collettiva, mettendo a fattore comune idee e competenze". E' quanto si legge in un post dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, presieduta, appunto, dal figlio Davide.

