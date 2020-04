Antonio Socci contro Bergoglio, la vicenda del whisky: "Un miscredente vestito da Papa"

17 aprile 2020 a

Bisogna riavvolgere il nastro fino allo scorso anno, quando Papa Francesco aveva ricevuto in Vaticano un gruppo di seminaristi scozzesi, protagonisti di un documentario, che portarono al Pontefice in dono una bottiglia di un pregiato whisky, super-alcolico molto gradito a Bergoglio. E Francesco sollevò quella bottiglia affermando: "Questa è la vera acqua santa!". Battuta che il Vaticano non ha gradito granché, tanto che fu tagliata dal documentario". Una vicenda emersa nelle ultime ore, così come è emerso il commento dei seminaristi, i quali spiegano: "All'inizio eravamo davvero infastiditi, ma hanno insistito sul fatto che non volevano che il Papa fosse visto promuovere il whisky". E su questo caso piove il durissimo commento di Antonio Socci, che rilancia su Twitter un titolo di Dagospia che riassume il tutto e commenta, tranchant: "Un miscredente vestito da Papa".

