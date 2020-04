Antonio Socci: "Niente voto sul Mes? Totale disprezzo del parlamento, il popolo come suddito da umiliare"

16 aprile 2020 a

a

a

Per attaccare il governo, Antonio Socci risponde a un sondaggio proposto su Twitter da Fabio Dragoni, il quale riferendosi al mancato passaggio parlamentare sul fondo salva-Stati si interroga: "La scelta di Pd e M5s cosa nasconde secondo voi?". Durissima la risposta vergata da Socci: "Esprime il totale disprezzo del Parlamento e quindi del popolo sovrano che infatti è trattato come suddito, da vessare, da spennare, da umiliare, da silenziare", premette la firma di Libero. "Con il Mes ipotecano il nostro futuro e quello dei nostri figli e lo fanno a proprio arbitrio. Infischiandosene di noi", conclude Antonio Socci, il quale arricchisce la schiera di chi - giustamente - si indigna per come il Parlamento venga scavalcato, ignorato, da Giuseppe Conte.

Antonio Socci, la domanda al Pd: "Mes, perché indebitarci e sottometterci a clausole vessatorie?"

